Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN P3T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Phát triển hệ thống đại lý phân phối sản phẩm phân bón của công ty tại các khu vực được phân công

Tư vấn sản phẩm, chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng đại lý hiện có và tiềm năng.

Duy trì và xây dựng mối quan hệ lâu dài với các đại lý để đảm bảo doanh số ổn định.

Triển khai các chương trình khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng đến đại lý theo kế hoạch của công ty.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật, marketing để tổ chức hội thảo, trình diễn mô hình sử dụng sản phẩm tại địa phương.

Chịu trách nhiệm về doanh số, công nợ, độ phủ thị trường tại khu vực phụ trách.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, sức khỏe tốt, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp, đặc biệt là phân bón, thuốc BVTV.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.

Ưu tiên ứng viên am hiểu thị trường nông nghiệp địa phương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P3T Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu quả kinh doanh theo quý

Cơ hội học tập và phát triển liên tục

Môi trường làm việc lành mạnh (thân và tâm)

Chính sách Chế độ phúc lợi đầy đủ,sinh nhật, BHXH, khám sức khỏe định kì, Team building, thưởng lễ tết, tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P3T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin