Tuyển Thực tập sinh CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường 270 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tham gia livestream bán hàng trên TikTok hoặc các nền tảng khác theo lịch phân công.
Hỗ trợ giới thiệu, tư vấn sản phẩm trong livestream theo kịch bản có sẵn.
Tương tác với người xem, hỗ trợ team trong việc chốt đơn và thúc đẩy doanh số.
Phối hợp cùng đội ngũ sản xuất nội dung để xây dựng và điều chỉnh kịch bản livestream dựa trên phản hồi từ khách hàng.
Tham gia báo cáo kết quả, đóng góp ý tưởng cải thiện chất lượng buổi livestream.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 18 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn, phong thái tự tin và khả năng giao tiếp tốt.
Không yêu cầu kinh nghiệm livestream – sẽ được đào tạo bài bản trong quá trình thực tập.
Năng động, nhanh nhẹn, có khả năng xử lý tình huống linh hoạt khi lên sóng.
Có thể làm việc linh hoạt theo khung giờ của brand, đặc biệt là buổi tối.
Ưu tiên ứng viên có quan tâm hoặc hiểu biết về các nền tảng TikTok, TikTok Shop và thương mại điện tử.

Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, xét tăng lương định kỳ hàng năm.
Thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh.
Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật và công ty.
Các hoạt động gắn kết nhân viên: Team building, du lịch, sinh nhật hàng tháng, quà tặng lễ Tết, hỗ trợ hiếu hỷ.
Hỗ trợ các công cụ, thiết bị khi livestream.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển.
Được đào tạo kỹ năng livestream chuyên nghiệp.
Cơ hội phát triển bản thân: Được đào tạo nâng cao kỹ năng và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Đường D4, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

