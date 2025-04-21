Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Fosco, 6 Phùng Khắc Khoan, P. Dakao, Quận 1, TPHCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Ứng dụng chuyển đổi số vào công việc, sử dụng phần mềm CRM, Email Marketing.

Phối hợp cùng phòng Marketing triển khai dự án quản lý thông tin khách hàng.

Nghiên cứu, xây dựng và quản lý hệ thống data khách hàng.

Tổng hợp số liệu, phân tích và báo cáo lại cho cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học các ngành thuộc lĩnh vực Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, lập trình.

Quen thuộc với các ngôn ngữ lập trình, python.

Khả năng sử dụng các công cụ tổng hợp, phân tích data.

Hiểu biết, hứng thú về các phần mềm CRM.

Khả năng tổng hợp, phân tích tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia vào các dự án hiện hữu của công ty.

Được đào tạo kiến thức chuyên ngành có thể áp dụng vào công việc thực tế.

Được làm việc trong Môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Phụ cấp: đi lại, gửi xe. Thưởng: theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM

