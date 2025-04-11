Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG
- Hồ Chí Minh: 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Tiếp nhận cuộc gọi đến và hỗ trợ đón tiếp khách hàng tại văn phòng.
Hỗ trợ các phòng ban trong việc chuẩn bị tài liệu và hậu cần cơ bản.
Theo dõi và đặt hàng văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm để đáp ứng nhu cầu của các phòng ban và dự án.
Thực hiện các công tác hậu cần như photocopy tài liệu, chuyển phát hồ sơ và thuê địa điểm tổ chức sự kiện nhỏ
Hỗ trợ công tác sửa chữa, bảo dưỡng cơ bản các thiết bị văn phòng
Hỗ trợ triển khai các hoạt động liên quan đến sự kiện nội bộ, hội thảo hoặc các công việc hành chính của dự án.
Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn
Trao đổi lịch hẹn phỏng vấn, hướng dẫn ứng viên trong buổi phỏng vấn
Hỗ trợ các công việc hành chính, quản lý hồ sơ nhân sự công ty
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng Nhân sự
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực hoặc các chuyên ngành có liên quan
Tiếng Anh giao tiếp và khả năng đọc, hiểu Tiếng Anh tốt
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Cẩn thận, trung thực, ham học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Sử dụng phần mềm quản lý công việc chuyên nghiệp
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn phòng hiện đại
Trợ cấp 2.000.000 đồng/tháng
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe
Hỗ trợ đóng dấu mộc thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
