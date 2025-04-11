Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

Tiếp nhận cuộc gọi đến và hỗ trợ đón tiếp khách hàng tại văn phòng.

Hỗ trợ các phòng ban trong việc chuẩn bị tài liệu và hậu cần cơ bản.

Theo dõi và đặt hàng văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm để đáp ứng nhu cầu của các phòng ban và dự án.

Thực hiện các công tác hậu cần như photocopy tài liệu, chuyển phát hồ sơ và thuê địa điểm tổ chức sự kiện nhỏ

Hỗ trợ công tác sửa chữa, bảo dưỡng cơ bản các thiết bị văn phòng

Hỗ trợ triển khai các hoạt động liên quan đến sự kiện nội bộ, hội thảo hoặc các công việc hành chính của dự án.

Hỗ trợ công tác tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn

Trao đổi lịch hẹn phỏng vấn, hướng dẫn ứng viên trong buổi phỏng vấn

Hỗ trợ các công việc hành chính, quản lý hồ sơ nhân sự công ty

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng Nhân sự

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên các bạn có định hướng làm việc lâu dài

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực hoặc các chuyên ngành có liên quan

Tiếng Anh giao tiếp và khả năng đọc, hiểu Tiếng Anh tốt

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Cẩn thận, trung thực, ham học hỏi

Quyền Lợi

Được cấp laptop miễn phí

Sử dụng phần mềm quản lý công việc chuyên nghiệp

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn phòng hiện đại

Trợ cấp 2.000.000 đồng/tháng

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe

Hỗ trợ đóng dấu mộc thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển

