Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Sapporo Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 Nguyễn Trung Ngạn Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

Hỗ trợ phát triển nội dung đào tạo: tham gia biên soạn tài liệu đào tạo, chuyển đổi nội dung lên hệ thống Elearning

Hỗ trợ thiết kế nội dung truyền thông nội bộ về đào tạo: newsletter, poster, email, infographic,...

Báo cáo: tổng hợp và báo cáo kết quả học tập, phản hồi từ học viên

Tìm kiếm và đề xuất các ý tưởng cải tiến trải nghiệm học tập, tính năng hoặc nội dung đào tạo

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối / chuẩn bị tốt nghiệp (sinh viên có kinh nghiệm thực tập mảng đào tạo sẽ được ưu tiên)

Kỹ năng làm video, sử dụng Canva, PTS tốt

Tham gia thực tập 3 ngày/tuần tại Văn phòng công ty

Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp

Tin học: PPT, Excel tốt

Tư duy logic, mạch lạc

Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập, xác nhận thực tập, gửi xe tại văn phòng

Hỗ trợ công cụ làm việc: mail, laptop,

Được training các kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao trong công việc

Được làm việc trong môi trường doanh nghiệp năng động, sáng tạo, thân thiện

Phát triển mối quan hệ và tham gia các sự kiện chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam

