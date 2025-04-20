Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Sapporo Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Sapporo Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Công ty TNHH Sapporo Việt Nam

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 21 Nguyễn Trung Ngạn Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ phát triển nội dung đào tạo: tham gia biên soạn tài liệu đào tạo, chuyển đổi nội dung lên hệ thống Elearning
Hỗ trợ thiết kế nội dung truyền thông nội bộ về đào tạo: newsletter, poster, email, infographic,...
Báo cáo: tổng hợp và báo cáo kết quả học tập, phản hồi từ học viên
Tìm kiếm và đề xuất các ý tưởng cải tiến trải nghiệm học tập, tính năng hoặc nội dung đào tạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối / chuẩn bị tốt nghiệp (sinh viên có kinh nghiệm thực tập mảng đào tạo sẽ được ưu tiên)
Kỹ năng làm video, sử dụng Canva, PTS tốt
Tham gia thực tập 3 ngày/tuần tại Văn phòng công ty
Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp
Tin học: PPT, Excel tốt
Tư duy logic, mạch lạc

Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập, xác nhận thực tập, gửi xe tại văn phòng
Hỗ trợ công cụ làm việc: mail, laptop,
Được training các kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao trong công việc
Được làm việc trong môi trường doanh nghiệp năng động, sáng tạo, thân thiện
Phát triển mối quan hệ và tham gia các sự kiện chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sapporo Việt Nam

Công ty TNHH Sapporo Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Quận 1

