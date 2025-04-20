Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Sapporo Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 21 Nguyễn Trung Ngạn Quận 1, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ phát triển nội dung đào tạo: tham gia biên soạn tài liệu đào tạo, chuyển đổi nội dung lên hệ thống Elearning
Hỗ trợ thiết kế nội dung truyền thông nội bộ về đào tạo: newsletter, poster, email, infographic,...
Báo cáo: tổng hợp và báo cáo kết quả học tập, phản hồi từ học viên
Tìm kiếm và đề xuất các ý tưởng cải tiến trải nghiệm học tập, tính năng hoặc nội dung đào tạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng làm video, sử dụng Canva, PTS tốt
Tham gia thực tập 3 ngày/tuần tại Văn phòng công ty
Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp
Tin học: PPT, Excel tốt
Tư duy logic, mạch lạc
Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ công cụ làm việc: mail, laptop,
Được training các kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao trong công việc
Được làm việc trong môi trường doanh nghiệp năng động, sáng tạo, thân thiện
Phát triển mối quan hệ và tham gia các sự kiện chung của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
