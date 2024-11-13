Tuyển Tuyển dụng việc làm Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Mạc Thái Tông, Cầu Giấy

Thời gian: 8h00-17h00 từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy;

Nghiên cứu các quy định pháp luật, đưa ra quan điểm pháp lý đối với các vụ việc được phân công;

Hỗ trợ Luật sư, Chuyên viên trong quá trình tư vấn, giải quyết các thủ tục hành chính và tranh chấp về đất đai, dân sự, doanh nghiệp,...

Trực tiếp thực hiện các công việc chuyên môn bao gồm: Soạn thảo đơn từ, công văn, thông báo, thư tư vấn, hợp đồng,...

Là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật

Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm là một lợi thế

Có laptop, phương tiện đi lại

Có tinh thần ham học hỏi, chăm chỉ, nhiệt tình

Đam mê nghề nghiệp, quyết tâm theo đuổi mục tiêu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT HOÀNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc với các Luật sư, Chuyên viên nhiệt huyết và nhiều kinh nghiệm

Được đào tạo, hướng dẫn xử lý hồ sơ theo quy trình bài bản từ tiếp nhận thông tin khách hàng đến khi hoàn tất vụ việc

Được trực tiếp liên hệ, làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc

Được thực tập và rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động

Được tham gia các buổi đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và các kỹ năng khác

Được hưởng trợ cấp 1.500.000 VNĐ/tháng (xăng xe, ăn trưa)

Được hưởng hỗ trợ, thưởng, hoa hồng vụ việc theo năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc

Sau 03-06 tháng có cơ hội trở thành nhân viên chính thức và được đóng BHXH nếu đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của Công ty

Được hưởng chế độ du lịch hàng năm, ngày phép theo quy định của Công ty

