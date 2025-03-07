Tuyển Thực tập sinh Ngân hàng TMCP Quân đội -Chi nhánh Hai Bà Trưng - PGD Vân Hồ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chào đón và hướng dẫn khách hàng giao dịch tại quầy.

Thực hiện các giao dịch ngân hàng như: nhận tiền gửi, trả tiền mặt, chuyển khoản, phát hành thẻ, ...

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các giấy tờ, chứng từ giao dịch.

Cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cho khách hàng.

Giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch.

Bảo quản tiền mặt và tài sản của ngân hàng.

Báo cáo kết quả giao dịch hàng ngày cho quản lý.

Tuân thủ các quy định, quy trình và nội quy của ngân hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Sinh viên năm 1,2,3,4 Có thể làm part time, linh hoạt theo ca học

Uu tiên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, thái độ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp.

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội -Chi nhánh Hai Bà Trưng - PGD Vân Hồ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hoa hồng cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Quân đội -Chi nhánh Hai Bà Trưng - PGD Vân Hồ

