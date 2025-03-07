Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 65 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế hình ảnh, ấn phẩm truyền thông (logo, poster, banner, ...)

Chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, video cơ bản phục vụ nội dung truyền thông

Phối hợp với team Content & Marketing để đảm bảo thiết kế phù hợp với định hướng thương hiệu

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 các trường Cao đẳng/Đại học/Vừa tốt nghiệp liên quan đến ngành Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Mỹ thuật,...

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator, Canva,…

Có tư duy thẩm mỹ tốt, sáng tạo và nhạy bén với xu hướng thiết kế

Có kỹ năng chỉnh sửa video cơ bản là một lợi thế

Chủ động, có trách nhiệm, tỉ mỉ trong công việc

Có laptop cá nhân để làm việc

Tại CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập 2,000,000 đồng/tháng.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Được hướng dẫn công việc và xây dựng lộ trình phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM

