Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 65 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế hình ảnh, ấn phẩm truyền thông (logo, poster, banner, ...)
Chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, video cơ bản phục vụ nội dung truyền thông
Phối hợp với team Content & Marketing để đảm bảo thiết kế phù hợp với định hướng thương hiệu
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 các trường Cao đẳng/Đại học/Vừa tốt nghiệp liên quan đến ngành Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Mỹ thuật,...
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator, Canva,…
Có tư duy thẩm mỹ tốt, sáng tạo và nhạy bén với xu hướng thiết kế
Có kỹ năng chỉnh sửa video cơ bản là một lợi thế
Chủ động, có trách nhiệm, tỉ mỉ trong công việc
Có laptop cá nhân để làm việc
Tại CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ thực tập 2,000,000 đồng/tháng.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Được hướng dẫn công việc và xây dựng lộ trình phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AU SOLUTIONS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
