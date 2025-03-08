Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ VĂN HOÁ SỐ VINABRAIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ VĂN HOÁ SỐ VINABRAIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ VĂN HOÁ SỐ VINABRAIN
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ VĂN HOÁ SỐ VINABRAIN

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ VĂN HOÁ SỐ VINABRAIN

Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thuỷ Trúc 02, Ecopark Văn Giang, Hưng Yên, Văn Giang, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 3 Triệu

1. Hỗ trợ xây dựng nội dung số:
Chuẩn bị dữ liệu thô và tổng hợp các nội dung yêu cầu.
Nhập dữ liệu lên hệ thống phần mềm chuyên dụng.
Tham gia vào quy trình xây dựng nội dung bao gồm các yếu tố đồ họa, âm thanh, nội dung video và video hoạt hình.
2. Hỗ trợ các hoạt động đào tạo online và offline về quản trị và đổi mới sáng tạo doanh nghiệp.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: Tối thiểu 20 giờ mỗi tuần, trong đó ít nhất 2 ngày làm việc toàn thời gian; có thể làm việc từ xa nếu có lịch học (cần sắp xếp hợp lý).
Sinh viên năm 1, 2 hoặc 3, biết tiếng Anh, sử dụng máy tính thành thạo, có kỹ năng ngôn ngữ tiếng Việt tốt, giao tiếp tốt, thái độ tích cực, chăm chỉ, chịu khó học hỏi và chịu được áp lực.
Ưu tiên sinh viên các ngành kinh tế, công nghệ thông tin, truyền thông, xã hội nhân văn.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ VĂN HOÁ SỐ VINABRAIN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản cho thực tập sinh: Tối thiểu 3.000.000 VNĐ/tháng.
Thu nhập bổ sung dựa trên sản phẩm hoàn thiện và kết quả công việc cụ thể.
Tuỳ theo ứng viên và thời gian có thể làm việc sẽ có thể thoả thuận cụ thể

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ VĂN HOÁ SỐ VINABRAIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ VĂN HOÁ SỐ VINABRAIN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ VĂN HOÁ SỐ VINABRAIN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 22, ngõ 35 Tôn Thất Thiệp, Điện Biên, Ba Đình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

