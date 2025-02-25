Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu

Mức lương Từ 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn Ngọc Lịch, Trưng Trắc, Văn Lâm, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 4 Triệu

- Sáng tạo nội dung cho kênh tiktok xoay quanh các chủ đề về đồ uống

- Thực hiện kịch bản và quay video

- Video đơn giản sẽ tự cắt ghép; Video cầu kì sẽ có đội chuyên nghiệp làm

- Livestream xoay ca

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không ngại lên hình, có giọng nói khỏe và tốt

Nhiều ý tưởng, thích sáng tạo, thích viết lách kịch bản

Cập nhập xu hướng nhanh, bắt trend tốt

Không ngại thử, không ngại làm mới

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ thực tập: 4.000.000/tháng. Nếu làm tốt sẽ được review lương.

- Đóng dấu mộc sau 4 tháng

- Hưởng chính sách hoa hồng

- Sử dụng ngân sách công ty để sáng tạo các nội dung mang tính hưởng thụ (đi ăn, đi chơi,...kèm sản phẩm công ty)

- Trở thành nhân viên chính sách sau khi tốt nghiệp với các đặc quyền tốt hơn

- Học hỏi và làm việc trong môi trường trẻ trung, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin