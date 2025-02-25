Tuyển Thực tập sinh NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
- Hà Nội: Thu nhập 2.500.000 VND / tháng + thưởng theo NSLĐ Được đào tạo các nghiệp vụ bài bản, môi trường làm việc năng động Hỗ trợ dấu mộc Cơ hội thăng tiến sau 4 tháng thực tập sinh, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 10 Triệu
Quản lý và phát triển khách hàng doanh nghiệp
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng: tín dụng, bảo lãnh, vay vốn, thanh toán quốc tế, tài trợ dự án,...
Được triển khai công việc như chuyên viên KHDN chính thức
Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trường: Học viện Ngân hàng, Học viện tài chính, Kinh tế Quốc dân, Ngoại Thương
Có thể làm việc parttime (Cam kết làm tối thiểu 4 buổi/tuần) hoặc fulltime
Năng động, sáng tạo, tích cực trong công việc
Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
