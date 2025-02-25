Tuyển Thực tập sinh NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập 2.500.000 VND / tháng + thưởng theo NSLĐ Được đào tạo các nghiệp vụ bài bản, môi trường làm việc năng động Hỗ trợ dấu mộc Cơ hội thăng tiến sau 4 tháng thực tập sinh, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Quản lý và phát triển khách hàng doanh nghiệp

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng: tín dụng, bảo lãnh, vay vốn, thanh toán quốc tế, tài trợ dự án,...

Được triển khai công việc như chuyên viên KHDN chính thức

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng...

Trường: Học viện Ngân hàng, Học viện tài chính, Kinh tế Quốc dân, Ngoại Thương

Có thể làm việc parttime (Cam kết làm tối thiểu 4 buổi/tuần) hoặc fulltime

Năng động, sáng tạo, tích cực trong công việc

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

