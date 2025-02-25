Tuyển Thực tập sinh NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

Tuyển Thực tập sinh NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Mức lương
Đến 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thu nhập 2.500.000 VND / tháng + thưởng theo NSLĐ Được đào tạo các nghiệp vụ bài bản, môi trường làm việc năng động Hỗ trợ dấu mộc Cơ hội thăng tiến sau 4 tháng thực tập sinh, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Quản lý và phát triển khách hàng doanh nghiệp
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng: tín dụng, bảo lãnh, vay vốn, thanh toán quốc tế, tài trợ dự án,...
Được triển khai công việc như chuyên viên KHDN chính thức

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng...
Trường: Học viện Ngân hàng, Học viện tài chính, Kinh tế Quốc dân, Ngoại Thương
Có thể làm việc parttime (Cam kết làm tối thiểu 4 buổi/tuần) hoặc fulltime
Năng động, sáng tạo, tích cực trong công việc

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 18 Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

