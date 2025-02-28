Tuyển Thực tập sinh Công ty Luật TNHH Đô Lộc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Luật TNHH Đô Lộc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Doloc Lawyers LLC - Công ty luật TNHH Đô Lộc, trụ sở tại Hà Nội, chuyên lĩnh vực tư vấn, đầu tư, lao động, doanh nghiệp tuyển dụng
1. Địa điểm làm việc: số 33 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
1. Địa điểm làm việc:
2. Mô tả công việc:
- Thực hiện nghiên cứu pháp lý và phân tích hồ sơ vụ việc;
- Soạn thảo các loại văn bản pháp lý, đơn thư, công văn;
- Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của luật sư.
5. Thời gian thực tập:
- Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ bảy (Sáng từ 8h – 12h; Chiều từ 13h30 - 17h30).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thực tập sinh không yêu cầu kinh nghiệm;
- Thành thạo tin học văn phòng;
- Nhanh nhẹn, trung thực, tích cực, có tinh thần trách nhiệm;
- Ưu tiên biết tiếng Trung.
Tại Công ty Luật TNHH Đô Lộc Thì Được Hưởng Những Gì
- Có điều kiện tiếp xúc và làm quen với môi trường pháp lý quốc tế.
- Có điều kiện học hỏi kinh nghiệm và kỹ năng hành nghề.
- Được hỗ trợ tài liệu viết báo cáo thực tập và đóng dấu mộc thực tập.
- Phụ cấp 2.000.000 triệu đồng (sẽ tăng phụ cấp khi thực tập vào các tháng tiếp theo lần lượt: 3 triệu, 4 triệu)
- Được đào tạo để lên nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH Đô Lộc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI