Tuyển Thực tập sinh Công ty Luật TNHH Đô Lộc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Doloc Lawyers LLC - Công ty luật TNHH Đô Lộc, trụ sở tại Hà Nội, chuyên lĩnh vực tư vấn, đầu tư, lao động, doanh nghiệp tuyển dụng

1. Địa điểm làm việc: số 33 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

1. Địa điểm làm việc:

2. Mô tả công việc:

- Thực hiện nghiên cứu pháp lý và phân tích hồ sơ vụ việc;

- Soạn thảo các loại văn bản pháp lý, đơn thư, công văn;

- Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của luật sư.

5. Thời gian thực tập:

- Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ bảy (Sáng từ 8h – 12h; Chiều từ 13h30 - 17h30).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Thực tập sinh không yêu cầu kinh nghiệm;

- Thành thạo tin học văn phòng;

- Nhanh nhẹn, trung thực, tích cực, có tinh thần trách nhiệm;

- Ưu tiên biết tiếng Trung.

Tại Công ty Luật TNHH Đô Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi công việc:

- Có điều kiện tiếp xúc và làm quen với môi trường pháp lý quốc tế.

- Có điều kiện học hỏi kinh nghiệm và kỹ năng hành nghề.

- Được hỗ trợ tài liệu viết báo cáo thực tập và đóng dấu mộc thực tập.

- Phụ cấp 2.000.000 triệu đồng (sẽ tăng phụ cấp khi thực tập vào các tháng tiếp theo lần lượt: 3 triệu, 4 triệu)

- Được đào tạo để lên nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH Đô Lộc

