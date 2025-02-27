Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Humancel Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: )) Nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh + Hàn, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh thực hiện các hoạt động trong phòng: Báo cáo, kiểm soát hợp đồng,theo dõi báo cáo các vấn đề của điểm bán

Hỗ trợ bộ phận kế toán: Hỗ trợ nhận, theo dõi các khoản thanh toán.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu từ quản lý

Hỗ trợ công việc của các phòng ban khác

Thời gian làm việc: Sáng 9h-12h00; Chiều 13h-18h.

Làm từ thứ 2 đến thứ 6

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên khối ngành kinh tế, ngoại thương, ngoại ngữ

Sinh viên năm 3,4 yêu thích về bán hàng & quản trị bán hàng, quản trị vận hành.

Sinh viên mới ra trường.

Khả năng giao tiếp tốt và tiếng Anh/tiếng Hàn cơ bản

Chăm chỉ, nhanh nhẹn.

Có lịch học ít (1,2 buổi/ tuần)

Tại Công ty TNHH Humancel Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 2 - 3 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Humancel Vina

