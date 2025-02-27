Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Humancel Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Humancel Vina
- Hà Nội: )) Nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh + Hàn, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh thực hiện các hoạt động trong phòng: Báo cáo, kiểm soát hợp đồng,theo dõi báo cáo các vấn đề của điểm bán
Hỗ trợ bộ phận kế toán: Hỗ trợ nhận, theo dõi các khoản thanh toán.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu từ quản lý
Hỗ trợ công việc của các phòng ban khác
Thời gian làm việc: Sáng 9h-12h00; Chiều 13h-18h.
Làm từ thứ 2 đến thứ 6
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 yêu thích về bán hàng & quản trị bán hàng, quản trị vận hành.
Sinh viên mới ra trường.
Khả năng giao tiếp tốt và tiếng Anh/tiếng Hàn cơ bản
Chăm chỉ, nhanh nhẹn.
Có lịch học ít (1,2 buổi/ tuần)
Tại Công ty TNHH Humancel Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 2 - 3 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Humancel Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
