Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa N03T1, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ công việc tổ chức, điều phối các khoá học trực tiếp và Elearning

Hỗ trợ tổ chức các chương trình, sự kiện của bộ phận Đào tạo

Tham gia hỗ trợ giảng viên, điều hành hoạt động các lớp học của công ty

Hỗ trợ tổng hợp các báo cáo số liệu về đào tạo cần thiết

Yêu Cầu Công Việc

Yêu thích và mong muốn làm việc trong lĩnh vực Nhân sự, Đào tạo.

Ưu tiên các bạn học đại học chuyên ngành Nhân sự, Quản trị

Không yêu cầu kinh nghiệm

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận

Có thể làm fulltime

Quyền Lợi

Thu nhập 4.000.000/tháng

Cơm trưa được phục vụ tại công ty miễn phí

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

Được hướng dẫn và đào tạo trực tiếp bởi chuyên viên đào tạo của MISA

Cách Thức Ứng Tuyển

