Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần Misa
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa N03T1, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ công việc tổ chức, điều phối các khoá học trực tiếp và Elearning
Hỗ trợ tổ chức các chương trình, sự kiện của bộ phận Đào tạo
Tham gia hỗ trợ giảng viên, điều hành hoạt động các lớp học của công ty
Hỗ trợ tổng hợp các báo cáo số liệu về đào tạo cần thiết
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích và mong muốn làm việc trong lĩnh vực Nhân sự, Đào tạo.
Ưu tiên các bạn học đại học chuyên ngành Nhân sự, Quản trị
Không yêu cầu kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận
Có thể làm fulltime
Tại Công ty cổ phần Misa Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 4.000.000/tháng
Cơm trưa được phục vụ tại công ty miễn phí
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc
Được hướng dẫn và đào tạo trực tiếp bởi chuyên viên đào tạo của MISA
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Misa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
