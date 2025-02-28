Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH INTEGRITY làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH INTEGRITY
Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 11 Lưu Quang Vũ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
Listing sản phẩm theo yêu cầu của từng store Etsy, Amazon, Tiktokshop US,...
Xử lý nội dung sản phẩm (content A+, mô tả sản phẩm, giá bán, tên sản phẩm,...)
Hỗ trợ vận hành các sàn TMĐT
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Về kinh nghiệm:
2. Kiến thức, trình độ:
Kiến thức cơ bản về truyền thông, POD
Ưu tiên sinh viên năm ba, năm cuối các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành các ngành digital marketing, marketing... hoặc đang theo học các khóa học lĩnh vực tương tự
3. Kỹ năng:
- Thành thạo các tác vụ cơ bản về ứng dụng Word, Excel, Google,... cơ bản
- Tiếng anh đọc hiểu ở mức khá
- Kỹ năng Teamwork và Report công việc tốt
4. Về phẩm chất, thái độ:
- Tinh thần chủ động, tích cực trong công việc
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chăm chỉ, ham học hỏi và chịu được áp lực.
Tại CÔNG TY TNHH INTEGRITY Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương hỗ trợ: 3.000.000đ/tháng
- Được trực tiếp training từ A-Z và thực hành các kỹ năng liên quan đến listing và vận hành các sàn TMĐT
- Có cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp
- Hỗ trợ xác nhận báo cáo thực tập, nhận xét đánh giá, dấu mộc, gửi email xác nhận với trường đại học.
Thời gian làm việc:
- Làm việc offline tại văn phòng: 4 giờ/ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (có thể sắp xếp sao cho phù hợp với lịch cá nhân).
- Địa điểm làm việc: Tầng 5, số 11 Phố Lưu Quang Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INTEGRITY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
