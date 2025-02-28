Tuyển Thực tập sinh Asia King Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Asia King Travel
- Hà Nội: Lương hỗ trở thực tập, pastime 2 triệu và full time 3 triệu đồng (+ commission) Được học tập các ký năng văn phòng Được hiểu về sản phẩm dịch vụ du lịch Được làm quen với việc tính giá và làm chương trình Được giao dịch với khách hàng. Được giữ lại làm nhân viên chính thức nếu quá trình làm việc tốt, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Sửa và dịch các chương trình tour
Update các thông tin liên quan đến sản phẩm tour
Học làm chương trình và tính giá
Sẽ đào tạo làm sales Tour
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Pháp nghe, nói, đọc viết tốt
Chăm chỉ chịu khó
Tại Asia King Travel Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Asia King Travel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
