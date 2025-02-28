Tuyển Thực tập sinh Asia King Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương hỗ trở thực tập, pastime 2 triệu và full time 3 triệu đồng (+ commission) Được học tập các ký năng văn phòng Được hiểu về sản phẩm dịch vụ du lịch Được làm quen với việc tính giá và làm chương trình Được giao dịch với khách hàng. Được giữ lại làm nhân viên chính thức nếu quá trình làm việc tốt, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Sửa và dịch các chương trình tour

Update các thông tin liên quan đến sản phẩm tour

Học làm chương trình và tính giá

Sẽ đào tạo làm sales Tour

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên khoa Tiếng Pháp chuyên ngành năm 4

Tiếng Pháp nghe, nói, đọc viết tốt

Chăm chỉ chịu khó

Tại Asia King Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 2 - 4 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Asia King Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin