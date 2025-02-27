Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phụ trách phát triển kênh Tiktok về thương hiệu Thẩm Mỹ/ Làm Đẹp. MKT Seeding TikTok. Content Seeding Tiktok.

Seeding thương hiệu và dịch vụ Thẩm Mỹ trên nên tảng Tiktok

Sáng tạo các content marketing xoay quanh chủ đề kịch bản đã định hướng. Comment điều hướng khách hàng trên các kênh Tiktok của công ty.

Hỗ trợ các công việc của team

Cùng team tạo ra các nội dung Viral trên các nhóm cộng đồng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể thực tập được fulltime

Có laptop cá nhân để làm việc

Có định hướng liên quan đến marketing. Ưu tiên ứng viên học chuyên ngành MT

Năng động, nhiệt tình, tư duy sáng tạo tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về MKT/ Seeding/ Content

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hỗ trợ, có thể phát triển lên vị trí chính thức sau 3 tháng thực tập hoặc sớm hơn

Thu nhập từ 5.000.000đ - 7.000.000đ/tháng

Được xác nhận dấu thực tập

Thưởng Lễ, Tết, Lương T13, BHXH...đi du lịch hằng năm.

Làm việc: 8h30-17h30. T2- T7 (Nghỉ CN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH

