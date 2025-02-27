Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH
- Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Phụ trách phát triển kênh Tiktok về thương hiệu Thẩm Mỹ/ Làm Đẹp. MKT Seeding TikTok. Content Seeding Tiktok.
Seeding thương hiệu và dịch vụ Thẩm Mỹ trên nên tảng Tiktok
Sáng tạo các content marketing xoay quanh chủ đề kịch bản đã định hướng. Comment điều hướng khách hàng trên các kênh Tiktok của công ty.
Hỗ trợ các công việc của team
Cùng team tạo ra các nội dung Viral trên các nhóm cộng đồng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân để làm việc
Có định hướng liên quan đến marketing. Ưu tiên ứng viên học chuyên ngành MT
Năng động, nhiệt tình, tư duy sáng tạo tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về MKT/ Seeding/ Content
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 5.000.000đ - 7.000.000đ/tháng
Được xác nhận dấu thực tập
Thưởng Lễ, Tết, Lương T13, BHXH...đi du lịch hằng năm.
Làm việc: 8h30-17h30. T2- T7 (Nghỉ CN)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
