Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phụ trách phát triển kênh Tiktok về thương hiệu Thẩm Mỹ/ Làm Đẹp. MKT Seeding TikTok. Content Seeding Tiktok.
Seeding thương hiệu và dịch vụ Thẩm Mỹ trên nên tảng Tiktok
Sáng tạo các content marketing xoay quanh chủ đề kịch bản đã định hướng. Comment điều hướng khách hàng trên các kênh Tiktok của công ty.
Hỗ trợ các công việc của team
Cùng team tạo ra các nội dung Viral trên các nhóm cộng đồng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể thực tập được fulltime
Có laptop cá nhân để làm việc
Có định hướng liên quan đến marketing. Ưu tiên ứng viên học chuyên ngành MT
Năng động, nhiệt tình, tư duy sáng tạo tốt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về MKT/ Seeding/ Content

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hỗ trợ, có thể phát triển lên vị trí chính thức sau 3 tháng thực tập hoặc sớm hơn
Thu nhập từ 5.000.000đ - 7.000.000đ/tháng
Được xác nhận dấu thực tập
Thưởng Lễ, Tết, Lương T13, BHXH...đi du lịch hằng năm.
Làm việc: 8h30-17h30. T2- T7 (Nghỉ CN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

