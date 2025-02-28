Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
- Hà Nội: Số 21, Sunrise E, đường 5TH, Khu đô thị The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Viết bài và quản lý các kênh truyền thông của Dự án phát triển văn hoá đọc cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Cà Mau 2025: Website, fanpage, group
Tham gia lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông, sự kiện mới theo timeline triển khai dự án
Tham gia tổ chức các sự kiện, cuộc thi cho dự án
Thiết kế ảnh, video và làm việc với designer để xây dựng các ấn phẩm truyền thông
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thích viết lách, sáng tạo và lên những ý tưởng đặc sắc
Biết sử dụng các phần mềm cơ bản về thiết kế và video
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm chạy các campaign truyền thông, tổ chức sự kiện
Thích tổ chức sự kiện
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG Thì Được Hưởng Những Gì
Có thể làm việc remote khi nắm rõ công việc và đảm bảo hiệu quả công việc
Tích lũy kinh nghiệm làm việc và phát triển các kỹ năng mềm
Hưởng chi phí hỗ trợ công tác nếu đi công tác tại Cà Mau
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn
Đi du lịch 1 năm 2 lần, tham gia các hoạt động sự kiện của công ty
Được cấp giấy chứng nhận thực tập có dấu đỏ sau khi kết thúc thời gian thực tập tối thiểu 6 tháng, sau 3 tháng có thể được offer lương và vị trí cao hơn;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI