Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21, Sunrise E, đường 5TH, Khu đô thị The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Viết bài và quản lý các kênh truyền thông của Dự án phát triển văn hoá đọc cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Cà Mau 2025: Website, fanpage, group

Tham gia lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông, sự kiện mới theo timeline triển khai dự án

Tham gia tổ chức các sự kiện, cuộc thi cho dự án

Thiết kế ảnh, video và làm việc với designer để xây dựng các ấn phẩm truyền thông

Có kỹ năng viết bài, hiểu cơ bản về truyền thông

Thích viết lách, sáng tạo và lên những ý tưởng đặc sắc

Biết sử dụng các phần mềm cơ bản về thiết kế và video

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm chạy các campaign truyền thông, tổ chức sự kiện

Thích tổ chức sự kiện

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp với sự hỗ trợ của các cố vấn dày dặn kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực

Có thể làm việc remote khi nắm rõ công việc và đảm bảo hiệu quả công việc

Tích lũy kinh nghiệm làm việc và phát triển các kỹ năng mềm

Hưởng chi phí hỗ trợ công tác nếu đi công tác tại Cà Mau

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn

Đi du lịch 1 năm 2 lần, tham gia các hoạt động sự kiện của công ty

Được cấp giấy chứng nhận thực tập có dấu đỏ sau khi kết thúc thời gian thực tập tối thiểu 6 tháng, sau 3 tháng có thể được offer lương và vị trí cao hơn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG

