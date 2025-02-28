Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 21, Sunrise E, đường 5TH, Khu đô thị The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Viết bài và quản lý các kênh truyền thông của Dự án phát triển văn hoá đọc cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Cà Mau 2025: Website, fanpage, group
Tham gia lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông, sự kiện mới theo timeline triển khai dự án
Tham gia tổ chức các sự kiện, cuộc thi cho dự án
Thiết kế ảnh, video và làm việc với designer để xây dựng các ấn phẩm truyền thông

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng viết bài, hiểu cơ bản về truyền thông
Thích viết lách, sáng tạo và lên những ý tưởng đặc sắc
Biết sử dụng các phần mềm cơ bản về thiết kế và video
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm chạy các campaign truyền thông, tổ chức sự kiện
Thích tổ chức sự kiện

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp với sự hỗ trợ của các cố vấn dày dặn kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực
Có thể làm việc remote khi nắm rõ công việc và đảm bảo hiệu quả công việc
Tích lũy kinh nghiệm làm việc và phát triển các kỹ năng mềm
Hưởng chi phí hỗ trợ công tác nếu đi công tác tại Cà Mau
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn
Đi du lịch 1 năm 2 lần, tham gia các hoạt động sự kiện của công ty
Được cấp giấy chứng nhận thực tập có dấu đỏ sau khi kết thúc thời gian thực tập tối thiểu 6 tháng, sau 3 tháng có thể được offer lương và vị trí cao hơn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ HÀNH ĐỘNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, số nhà 21 - 5th - Ave - Sunrise E The Manor Central Park, Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

