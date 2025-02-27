Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Vuasoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Vuasoft
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1 ngõ 329 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Tham gia phát triển dự án thực tế liên quan đến web Elearning.
Hỗ trợ và phối hợp với các lập trình viên trong việc xây dựng tính năng, tối ưu hóa hệ thống.
Tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới trong lập trình.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên mới ra trường, năm cuối hoặc cận cuối chuyên ngành Công nghệ Thông tin (CNTT).
Có thể làm việc part-time hoặc full-time, tối thiểu 5 buổi/tuần.
Tư duy logic tốt, nhanh nhẹn, chủ động học hỏi.
Có máy tính cá nhân để phục vụ công việc.
Front-End: HTML, CSS, JavaScript, Git, Figma.
Front-End
Back-End: PHP, Node.js, MySQL.
Back-End
Frameworks: Vue.js, RESTful API.
Frameworks
Có thể làm việc part-time hoặc full-time, tối thiểu 5 buổi/tuần.
Tư duy logic tốt, nhanh nhẹn, chủ động học hỏi.
Có máy tính cá nhân để phục vụ công việc.
Front-End: HTML, CSS, JavaScript, Git, Figma.
Front-End
Back-End: PHP, Node.js, MySQL.
Back-End
Frameworks: Vue.js, RESTful API.
Frameworks
Tại Công ty TNHH Vuasoft Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi:
Hỗ trợ chi phí đi lại trong thời gian học việc.
Thu nhập từ 3-5 triệu VND/tháng trong 3 tháng đầu, dựa trên kết quả công việc.
Cơ hội làm việc trong môi trường thực tế, tham gia vào các dự án có quy mô.
Học hỏi và trau dồi kỹ năng lập trình, cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.
Hỗ trợ chi phí đi lại trong thời gian học việc.
Thu nhập từ 3-5 triệu VND/tháng trong 3 tháng đầu, dựa trên kết quả công việc.
Cơ hội làm việc trong môi trường thực tế, tham gia vào các dự án có quy mô.
Học hỏi và trau dồi kỹ năng lập trình, cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vuasoft
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI