Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Vuasoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty TNHH Vuasoft
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công ty TNHH Vuasoft

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Vuasoft

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 ngõ 329 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tham gia phát triển dự án thực tế liên quan đến web Elearning.
Hỗ trợ và phối hợp với các lập trình viên trong việc xây dựng tính năng, tối ưu hóa hệ thống.
Tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới trong lập trình.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới ra trường, năm cuối hoặc cận cuối chuyên ngành Công nghệ Thông tin (CNTT).
Có thể làm việc part-time hoặc full-time, tối thiểu 5 buổi/tuần.
Tư duy logic tốt, nhanh nhẹn, chủ động học hỏi.
Có máy tính cá nhân để phục vụ công việc.
Front-End: HTML, CSS, JavaScript, Git, Figma.
Front-End
Back-End: PHP, Node.js, MySQL.
Back-End
Frameworks: Vue.js, RESTful API.
Frameworks

Tại Công ty TNHH Vuasoft Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
Hỗ trợ chi phí đi lại trong thời gian học việc.
Thu nhập từ 3-5 triệu VND/tháng trong 3 tháng đầu, dựa trên kết quả công việc.
Cơ hội làm việc trong môi trường thực tế, tham gia vào các dự án có quy mô.
Học hỏi và trau dồi kỹ năng lập trình, cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vuasoft

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Vuasoft

Công ty TNHH Vuasoft

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 1194- Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

