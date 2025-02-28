Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP
- Hà Nội: Tầng Tầng 10, tòa nhà Sudico, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Thực tập và tìm hiểu các kiến thức, công nghệ liên quan đến lĩnh vực SEO.
Thực hành các kiến thức được học với các từ khóa theo các dự án thực tế.
Lên ouline, viết bài và tối ưu bài chuẩn SEO.
Triển khai backlink chất lượng.
Lập kế hoạch, báo cáo công việc hàng ngày, tháng
Tham gia các buổi đào tạo về SEO và Marketing
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận và sự không ngừng nỗ lực.
Đam mê SEO, sáng tạo trong công việc.
Hiểu rõ các khái niệm cơ bản về SEO.
Chăm chỉ, hòa đồng, hướng tới lợi ích của tập thể.
Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia các hoạt động đào tạo kỹ năng HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến, thỏa sức đề xuất ý tưởng sáng tạo.
Chương trình Team Building, Year End Party cực cháy cùng đồng đội
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ về SEO, các chương trình đào tạo bài bản về Marketing/AI Marketing
Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức và thăng tiến với mức lương hấp dẫn
Cơ hội học tập từ nhiều phòng ban và nhiều Business khác nhau
Cơ hội mở rộng kiến thức chuyên sâu về Content, Digital ADS, Event và marketing nói chung
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
