Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng Tầng 10, tòa nhà Sudico, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Thực tập và tìm hiểu các kiến thức, công nghệ liên quan đến lĩnh vực SEO.

Thực hành các kiến thức được học với các từ khóa theo các dự án thực tế.

Lên ouline, viết bài và tối ưu bài chuẩn SEO.

Triển khai backlink chất lượng.

Lập kế hoạch, báo cáo công việc hàng ngày, tháng

Tham gia các buổi đào tạo về SEO và Marketing

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ý thức kỷ luật cao, sự kiên nhẫn, trung thực, gắn bó với công ty.

Cẩn thận và sự không ngừng nỗ lực.

Đam mê SEO, sáng tạo trong công việc.

Hiểu rõ các khái niệm cơ bản về SEO.

Chăm chỉ, hòa đồng, hướng tới lợi ích của tập thể.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp lương 2.000.000 vnđ - 4.000.000 vnđ/tháng (tùy năng lực)

Tham gia các hoạt động đào tạo kỹ năng HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến, thỏa sức đề xuất ý tưởng sáng tạo.

Chương trình Team Building, Year End Party cực cháy cùng đồng đội

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ về SEO, các chương trình đào tạo bài bản về Marketing/AI Marketing

Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức và thăng tiến với mức lương hấp dẫn

Cơ hội học tập từ nhiều phòng ban và nhiều Business khác nhau

Cơ hội mở rộng kiến thức chuyên sâu về Content, Digital ADS, Event và marketing nói chung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin