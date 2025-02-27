Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam
- Hà Nội: 21 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Khai thác nguồn video có sẵn, recap, sáng tạo và chỉnh sửa biên tập nội dung cho video đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội
Đảm nhận việc dựng video, hình ảnh từ những tư liệu có sẵn
Dựng Intro, Review,.... cho các sản phẩm của công ty.
Phối hợp làm việc với team để sản xuất các video, hình ảnh chất lượng nhằm phục vụ Marketing.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (Nghỉ 2 thứ 7/ tháng) : 8h30 - 18h (nghỉ trưa 12h - 14h), Thứ 7 làm việc online tại nhà.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhạy bén, lên ý tưởng nhanh chóng, bắt trend
Thông thạo các phần mềm edit như premiere, after effect,..
Có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến, ham học hỏi.
Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Xét lại cơ chế lương và dựa trên hiệu suất trong tháng đầu tiên thử việc
Đóng BHXH
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Thưởng định kỳ, thưởng hiệu suất và thưởng dự án thường xuyên
Du lịch 2 lần/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI