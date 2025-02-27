Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Khai thác nguồn video có sẵn, recap, sáng tạo và chỉnh sửa biên tập nội dung cho video đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội

Đảm nhận việc dựng video, hình ảnh từ những tư liệu có sẵn

Dựng Intro, Review,.... cho các sản phẩm của công ty.

Phối hợp làm việc với team để sản xuất các video, hình ảnh chất lượng nhằm phục vụ Marketing.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (Nghỉ 2 thứ 7/ tháng) : 8h30 - 18h (nghỉ trưa 12h - 14h), Thứ 7 làm việc online tại nhà.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 20 tuổi trở lên

Nhạy bén, lên ý tưởng nhanh chóng, bắt trend

Thông thạo các phần mềm edit như premiere, after effect,..

Có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến, ham học hỏi.

Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng từ 6.000.000đ - 8.000.000đ + thưởng hiệu suất hiệu quả

Xét lại cơ chế lương và dựa trên hiệu suất trong tháng đầu tiên thử việc

Đóng BHXH

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Thưởng định kỳ, thưởng hiệu suất và thưởng dự án thường xuyên

Du lịch 2 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam

