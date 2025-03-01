Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Phê La làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 04 - 9A KCN Vĩnh Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Sàng lọc hồ sơ ứng tuyển, xếp lịch phỏng vấn

Liên hệ ứng viên

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc đang chờ bằng

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc

Nhanh nhẹn, linh hoạt trong việc xử lý tình huống

Có khả năng viết và tinh thần cầu tiến trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Phê La Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc và tài liệu để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp

Cơ hội để phát triển bản thân trong môi trường chuyên nghiệp

Vận dụng và nâng cao những kiến thức đã học vào thực tiễn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phê La

