Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Phê La làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Phê La
Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 04
- 9A KCN Vĩnh Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu
Đăng tin tuyển dụng
Sàng lọc hồ sơ ứng tuyển, xếp lịch phỏng vấn
Liên hệ ứng viên
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, 4 hoặc đang chờ bằng
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc
Nhanh nhẹn, linh hoạt trong việc xử lý tình huống
Có khả năng viết và tinh thần cầu tiến trong công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Phê La Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu mộc và tài liệu để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp
Cơ hội để phát triển bản thân trong môi trường chuyên nghiệp
Vận dụng và nâng cao những kiến thức đã học vào thực tiễn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phê La
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
