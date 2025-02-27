Tuyển Thực tập sinh A.N.LAB (Công ty CP Trung tâm nghiên cứu A.N) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8 - tòa 18 - 4, số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Test phần mềm: Thực hiện kiểm tra và đánh giá chất lượng phần mềm, bao gồm việc kiểm tra tính năng, phát hiện lỗi và báo cáo kết quả cho đội ngũ phát triển.

Dịch tài liệu tiếng Nhật: Dịch các tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn, tài liệu phần mềm từ tiếng Nhật sang tiếng Việt (và ngược lại nếu cần).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật: Có khả năng đọc, hiểu và dịch tài liệu tiếng Nhật ở mức độ tương đương N2.

Kiến thức về phần mềm: Có kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm hoặc có sự quan tâm và mong muốn học hỏi về quy trình kiểm thử phần mềm.

Kỹ năng văn phòng: Thành thạo các công cụ văn phòng như Microsoft Office, Google Docs,v.v.

Tinh thần học hỏi và cầu tiến: Sẵn sàng tiếp nhận và học hỏi những kiến thức mới, có thái độ tích cực và chủ động trong công việc.

Tại A.N.LAB (Công ty CP Trung tâm nghiên cứu A.N) Thì Được Hưởng Những Gì

Được sắp xếp thời gian linh hoạt, ưu tiên lịch học ở trường;

Được tham gia các hoạt động đào tạo và văn thể cùng với toàn công ty;

Được hỗ trợ tiền xăng xe và ăn trưa;

Có cơ hội trở thành cộng tác viên part-time lâu dài và nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại A.N.LAB (Công ty CP Trung tâm nghiên cứu A.N)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.