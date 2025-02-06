Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 4 Triệu

Công ty CP Phần mềm MOR
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Công ty CP Phần mềm MOR

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Mức lương
Đến 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Roman Plaza Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 4 Triệu

Hỗ trợ phát triển giao diện người dùng (UI) cho các dự án web/app theo thiết kế được cung cấp.
Thực hiện coding các tính năng cơ bản bằng HTML, CSS, và JavaScript.
Hỗ trợ chỉnh sửa, tối ưu hóa giao diện để đảm bảo tương thích trên nhiều thiết bị (responsive design).
Phối hợp với đội ngũ backend để tích hợp API và xử lý dữ liệu.
Hỗ trợ sửa lỗi (debug) và kiểm tra giao diện để đảm bảo hoạt động ổn định.
Tham gia vào các cuộc họp và trao đổi với team để hiểu yêu cầu công việc và đưa ra giải pháp.

Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp tại các trường ĐH, CĐ, có thể đi thực tập fulltime từ thứ 2 – thứ 6
HTML/CSS cơ bản: Biết cách xây dựng cấu trúc HTML và style cơ bản bằng CSS.
HTML/CSS cơ bản:
JavaScript cơ bản: Hiểu các khái niệm cơ bản như biến, vòng lặp, hàm, và xử lý sự kiện.
JavaScript cơ bản:
Framework/Library: Có kiến thức cơ bản về một framework/library như ReactJS hoặc VueJS
Framework/Library:
Responsive Design: Biết cách làm giao diện tương thích với nhiều thiết bị (mobile, tablet, desktop).
Responsive Design:
Git cơ bản: Biết cách clone, commit, push code lên repository.
Git cơ bản:
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt
Ngoại ngữ:
Đã từng làm qua các project nhỏ (có thể là bài tập ở trường hoặc tự làm).
Hiểu cơ bản về TypeScript hoặc Tailwind CSS.
Biết sử dụng các công cụ như Figma để xem thiết kế.

Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập có phụ cấp: up to 4M/ tháng
Được hướng dẫn và đào tạo bởi các lập trình viên có kinh nghiệm.
Tham gia vào các dự án thực tế, tích lũy kinh nghiệm làm việc.
Cơ hội học hỏi các công nghệ mới và phát triển kỹ năng chuyên môn
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập nếu thể hiện tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Phần mềm MOR

Công ty CP Phần mềm MOR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 25, tháp B1, tòa nhà Roman Plaza - Hải Phát, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

