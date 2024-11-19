Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 5 Triệu

Mức lương Đến 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 6 – 8 – 10 – 12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh., Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Đến 5 Triệu

Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang theo học tại Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Kinh Doanh và Quản Trị Kinh Doanh và các ngành có liên quan.

Năng lực chuyên môn Hiểu biết cơ bản về sản phẩm điện tử và thiết bị công nghệ.

Kỹ năng Giao tiếp tốt, có khả năng hỗ trợ khách hàng qua nhiều kênh khác nhau.

Kinh nghiệm làm việc Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên có kiến thức về kỹ thuật cơ

Tính cách Kiên nhẫn, thân thiện, và tận tâm với công việc.

Đọc hiểu cơ bản tài liệu kỹ thuật tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực tập: 5.000.000 VNĐ/Tháng

Phụ cấp cơm trưa tại nhà máy

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company

