Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company
Mức lương
Đến 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô 6 – 8 – 10 – 12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh., Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Đến 5 Triệu
Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đang theo học tại Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Kinh Doanh và Quản Trị Kinh Doanh và các ngành có liên quan.
Năng lực chuyên môn Hiểu biết cơ bản về sản phẩm điện tử và thiết bị công nghệ.
Kỹ năng Giao tiếp tốt, có khả năng hỗ trợ khách hàng qua nhiều kênh khác nhau.
Kinh nghiệm làm việc Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên có kiến thức về kỹ thuật cơ
Tính cách Kiên nhẫn, thân thiện, và tận tâm với công việc.
Đọc hiểu cơ bản tài liệu kỹ thuật tiếng Anh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thực tập: 5.000.000 VNĐ/Tháng
Phụ cấp cơm trưa tại nhà máy
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
