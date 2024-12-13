Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH ECOLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH ECOLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ECOLIFE
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/01/2025
CÔNG TY TNHH ECOLIFE

Kỹ thuật sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại CÔNG TY TNHH ECOLIFE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 150, đường 3158B, Phạm Thế Hiển, phường 7,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Sản xuất nến thơm, xà bông
Hỗ trợ giao nhận hàng hóa
Thực hiện các công việc khác của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20-28 tuổi.
Chăm chỉ, sức khỏe tốt.
Sạch sẽ, trung thực.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Ưu tiên: đã từng làm qua các công việc thủ công handmade, có năng khiếu tô, vẽ, nặn, làm gỗ, tượng, điêu khắc.

Tại CÔNG TY TNHH ECOLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
Cấp trên và đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng
Thoải mái đưa ra ý tưởng và sáng tạo sản phẩm theo ý tưởng bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECOLIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ECOLIFE

CÔNG TY TNHH ECOLIFE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 150 Đường 3158B, Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

