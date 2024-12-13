Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH ECOLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 150, đường 3158B, Phạm Thế Hiển, phường 7,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Sản xuất nến thơm, xà bông

Hỗ trợ giao nhận hàng hóa

Thực hiện các công việc khác của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20-28 tuổi.

Chăm chỉ, sức khỏe tốt.

Sạch sẽ, trung thực.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Ưu tiên: đã từng làm qua các công việc thủ công handmade, có năng khiếu tô, vẽ, nặn, làm gỗ, tượng, điêu khắc.

Tại CÔNG TY TNHH ECOLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo

Cấp trên và đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng

Thoải mái đưa ra ý tưởng và sáng tạo sản phẩm theo ý tưởng bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ECOLIFE

