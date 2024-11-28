Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Mai Chí Thọ,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch sản xuất cho dự án phim, hình ảnh theo yêu cầu dự án.

Thực hiện sản xuất phim, hình ảnh: quay phim, chụp ảnh các hoạt động và sự kiện của công ty;

chụp ảnh sản phẩm theo yêu cầu.

Chỉnh sửa hình ảnh và hỗ trợ dựng phim cho bộ phận hậu kỳ (nếu có yêu cầu).

Đóng gói tư liệu và bàn giao đúng chất lượng cam kết của dự án.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Multimedia hoặc ngành liên quan.

Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Ưu tiên có kinh nghiệm quay phim và chụp hình, sử dụng hiệu quả các phần mềm chỉnh sửa phim ảnh.

Thái độ làm việc:

Tích cực, chăm chỉ, cầu tiến, biết lắng nghe. Chủ động trong công việc,

Có ý thức tự rèn luyện bản thân; biết làm việc tập thể. Có thể đi công tác xa dài ngày.

Năng lực Lãnh đạo và Quản trị:Tâm thế đúng đắn, mong muốn đóng góp trí tuệ và sức lực vào mục tiêu chung của tập thể.

Năng lực chuyên môn (Nghề nghiệp, Kỹ năng):

Am hiểu về ngành sản xuất phim ảnh Media, có khả năng sản xuất phim ảnh theo yêu cầu của công việc đề ra (Quay phim, chụp ảnh, retouch ảnh, editor ...)

Có kỹ năng sử dụng máy quay phim, chụp hình.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chình sửa phim, ảnh (Adobe Photoshop, Premiere, After Effect ... )

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ Bản + BHXH + Phúc lợi khác hấp dẫn.

Làm việc tại một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam

Cơ hội thăng tiến minh bạch, phát triển sự nghiệp song hành cùng sự lớn mạnh của Công ty

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực

Môi trường chuyên nghiệp, xem trọng người tài và hỗ trợ nhau để phát triển

Các khóa đào tạo dành riêng cho CBNV nhằm năng cao năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI

