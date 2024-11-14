Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô F3 - 3, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp vận hành máy cán tạo hình U, V, máy đột dập, dây chuyền cắt tấm, dây chuyền trục sơn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tốt nghiệp từ Trung cấp/Cao đẳng chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật, điện công nghiệp hoặc các ngành có liên quan hoặc có kinh nghiệm tương đương.

- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 01 năm. Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, hướng dẫn.

- Có sức khỏe ổn định.

- Sẵn sàng làm việc theo ca và tăng ca theo yêu cầu của cấp trên.

- Cẩn thận, siêng năng, chịu khó có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ: 07 – 15 triệu hoặc thỏa thuận tùy theo năng lực.

- Định kỳ xem xét lương 02 lần/năm hoặc dựa vào hiệu quả và năng lực trong công việc.

- Công ty cấp phát đồng phục.

- Đầy đủ chế độ phép năm, lễ tết, hiếu hỉ theo quy định của nhà nước và quy chế tài chính của Công ty.

- Được tham gia các khóa đào tạo, tham dự các buổi tiệc nội bộ, lễ, tết theo quy định của công ty.

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm con người của Bảo Minh.

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN

