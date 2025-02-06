Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA

Kỹ thuật sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 464 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:
- Chụp hình sản phẩm trang sức theo yêu cầu để sử dụng trên các kênh truyền thông, mạng xã hội, thương mại điện tử, các ấn phẩm quảng cáo,...
- Chụp hình người mẫu cùng sản phẩm dựa trên concept được thống nhất.
- Đóng góp ý tưởng thực hiện các hình ảnh nhằm quảng bá sản phẩm và thương hiệu theo định hướng phát triển thương hiệu.
- Sản xuất hình ảnh dựa trên các ý tưởng được thông qua.
- Setup ánh sáng, bối cảnh chuyên nghiệp phục vụ cho các buổi chụp
- Tìm kiếm, chuẩn bị dụng cụ/đạo cụ phù hợp với từng concept và yêu cầu.
- Hậu kỳ, chỉnh sửa hình ảnh nhằm đảm bảo hình ảnh đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và phù hợp với mục đích sử dụng
- Đảm bảo chất lượng hình ảnh trên các kênh truyền thông và quảng cáo của thương hiệu.
- Phối hợp cùng các bộ phận liên quan để tạo ra những hình ảnh chất lượng cao đóng góp cho sự phát triển của thương hiệu.
- Thử nghiệm các xu hướng chụp hình mới phù hợp với định hướng của thương hiệu.
- Lưu trữ và sắp xếp dữ liệu một cách khoa học
- Bảo quản trang thiết bị, bảo hành/bảo trì các thiết bị của công ty
Nhiệm vụ bổ trợ:
- Hỗ trợ hình ảnh nội bộ công ty khi có yêu cầu
- Hỗ trợ các buổi chụp hình sự kiện, workshop/đào tạo của công ty khi có yêu cầu
- Hỗ trợ team Hình Ảnh các khâu hậu kỳ/sản xuất hình ảnh khác khi không có lịch chụp hình.
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhiếp ảnh, thiết kế đồ hoạ.
- Có kinh nghiệm chụp hình sản phẩm trang sức, đặc biệt cho các thương hiệu quốc tế, là một lợi thế.
- Sử dụng thành thạo các thiết bị chụp hình
- Thành thạo kỹ thuật chụp ảnh studio, ánh sáng, máy ảnh,...
- Sử dụng thành thạo các công cụ đồ hoạ/studio như Photoshop, Oneshot, Lightroom, CapCut Pro,...
- Thích nghiên cứu, tìm tòi, thử nghiệm các phong cách, kỹ thuật chụp hình mới.
- Có khả năng tự học cao, liên tục nâng cao tay nghề
- Yêu thích nghệ thuật và cái đẹp. Đam mê nhiếp ảnh và đặc biệt là chụp hình sản phẩm.
Tố chất cần có:
- Tư duy logic
- Tư duy phát triển (Growth mindset)
- Tinh thần trách nhiệm & kỷ luật cao.
- Có khả năng làm việc độc lập & làm việc nhóm hiệu quả
- Tính duy mỹ và cầu toàn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thoả thuận
- Thưởng: Hằng quý và hằng nam tương xứng năng lực và hiệu quả làm việc
- Bảo hiểm sức khoẻ PVI cho các cấp quản lý
- Du lịch hàng năm và các hoạt động nội bộ khác
- Cơ hội tham gia các khoá đào tạo của công ty hoặc các khoá đào tạo ở trường doanh nhân, trung tâm đào tạo chuyên nghiệp
- Được xét tăng lương mỗi năm 1 lần, vào thời điểm quý 1 hàng năm
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung và năng động
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lên cấp quản lý
- Tham gia BHXH ngay sau thời gian thử việc và ký hợp đồng chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA

CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 70 Trương Quyền, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-thuat-san-xuat-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job284640
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Hạn nộp: 14/09/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh
Hạn nộp: 21/06/2025
Bình Phước Đã hết hạn 10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 2 USD
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 06/05/2025
Hưng Yên Hà Nội Long An Đã hết hạn 12 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 29/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 500 USD
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 350 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
Hạn nộp: 20/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH M&C Electronics Vina
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH M&C Electronics Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH M&C Electronics Vina
Hạn nộp: 18/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Hạn nộp: 14/09/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh
Hạn nộp: 21/06/2025
Bình Phước Đã hết hạn 10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 2 USD
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 06/05/2025
Hưng Yên Hà Nội Long An Đã hết hạn 12 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 29/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 500 USD
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 350 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
Hạn nộp: 20/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH M&C Electronics Vina
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH M&C Electronics Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH M&C Electronics Vina
Hạn nộp: 18/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT LÊ TRẦN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH ONG MẬT TRACYBEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ONG MẬT TRACYBEE
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vĩ Nam Việt (VINAVIT) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vĩ Nam Việt (VINAVIT)
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company
Tới 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Savimex Corporation Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Savimex Corporation Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẢNG CÁO CÁT THIÊN MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT QUẢNG CÁO CÁT THIÊN MINH
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất WINSUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu WINSUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH ECOLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ECOLIFE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Key Communications làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Key Communications
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
17 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Navi Wood làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Navi Wood
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 70 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
40 - 70 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Key Communications làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Key Communications
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
7 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
17 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm