Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:

- Chụp hình sản phẩm trang sức theo yêu cầu để sử dụng trên các kênh truyền thông, mạng xã hội, thương mại điện tử, các ấn phẩm quảng cáo,...

- Chụp hình người mẫu cùng sản phẩm dựa trên concept được thống nhất.

- Đóng góp ý tưởng thực hiện các hình ảnh nhằm quảng bá sản phẩm và thương hiệu theo định hướng phát triển thương hiệu.

- Sản xuất hình ảnh dựa trên các ý tưởng được thông qua.

- Setup ánh sáng, bối cảnh chuyên nghiệp phục vụ cho các buổi chụp

- Tìm kiếm, chuẩn bị dụng cụ/đạo cụ phù hợp với từng concept và yêu cầu.

- Hậu kỳ, chỉnh sửa hình ảnh nhằm đảm bảo hình ảnh đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và phù hợp với mục đích sử dụng

- Đảm bảo chất lượng hình ảnh trên các kênh truyền thông và quảng cáo của thương hiệu.

- Phối hợp cùng các bộ phận liên quan để tạo ra những hình ảnh chất lượng cao đóng góp cho sự phát triển của thương hiệu.

- Thử nghiệm các xu hướng chụp hình mới phù hợp với định hướng của thương hiệu.

- Lưu trữ và sắp xếp dữ liệu một cách khoa học

- Bảo quản trang thiết bị, bảo hành/bảo trì các thiết bị của công ty

Nhiệm vụ bổ trợ:

- Hỗ trợ hình ảnh nội bộ công ty khi có yêu cầu

- Hỗ trợ các buổi chụp hình sự kiện, workshop/đào tạo của công ty khi có yêu cầu

- Hỗ trợ team Hình Ảnh các khâu hậu kỳ/sản xuất hình ảnh khác khi không có lịch chụp hình.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhiếp ảnh, thiết kế đồ hoạ.

- Có kinh nghiệm chụp hình sản phẩm trang sức, đặc biệt cho các thương hiệu quốc tế, là một lợi thế.

- Sử dụng thành thạo các thiết bị chụp hình

- Thành thạo kỹ thuật chụp ảnh studio, ánh sáng, máy ảnh,...

- Sử dụng thành thạo các công cụ đồ hoạ/studio như Photoshop, Oneshot, Lightroom, CapCut Pro,...

- Thích nghiên cứu, tìm tòi, thử nghiệm các phong cách, kỹ thuật chụp hình mới.

- Có khả năng tự học cao, liên tục nâng cao tay nghề

- Yêu thích nghệ thuật và cái đẹp. Đam mê nhiếp ảnh và đặc biệt là chụp hình sản phẩm.

Tố chất cần có:

- Tư duy logic

- Tư duy phát triển (Growth mindset)

- Tinh thần trách nhiệm & kỷ luật cao.

- Có khả năng làm việc độc lập & làm việc nhóm hiệu quả

- Tính duy mỹ và cầu toàn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thoả thuận

- Thưởng: Hằng quý và hằng nam tương xứng năng lực và hiệu quả làm việc

- Bảo hiểm sức khoẻ PVI cho các cấp quản lý

- Du lịch hàng năm và các hoạt động nội bộ khác

- Cơ hội tham gia các khoá đào tạo của công ty hoặc các khoá đào tạo ở trường doanh nhân, trung tâm đào tạo chuyên nghiệp

- Được xét tăng lương mỗi năm 1 lần, vào thời điểm quý 1 hàng năm

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, trẻ trung và năng động

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lên cấp quản lý

- Tham gia BHXH ngay sau thời gian thử việc và ký hợp đồng chính thức.

