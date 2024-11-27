Tuyển Kỹ thuật sản xuất WINSUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

WINSUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
WINSUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Kỹ thuật sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại WINSUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Viettel, 285 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Chịu trách nhiệm chính về kĩ thuật cho phiên Livestream, bao gồm: Set giá, ghim sản phẩm, set voucher,
Set background, âm thanh, ánh sáng, đảm bảo sự ổn định của phiên live.
Seeding trên các account seeding của công ty khi phiên live diễn ra.
Đảm bảo đẩy đủ pin và nguồn điện cho các thiết bị vận hành.
Thường xuyên kiểm tra các máy móc phòng live, micro của host và khi có lỗi cần báo ngay cho bộ phận liên quan để tiến hành sửa chữa, bảo trì.
Thực hiện các yêu cầu khác trong nội dung công việc theo chỉ đạo của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 01 năm trở lên trong lĩnh vực livestream ở vị trí tương đương hoặc từng làm Webinar Technician.
Sử dụng thành thạo OBS Studio và Tiktok Studio và biết set up đèn khi live.
Tinh thần chủ động và tự giác, trách nhiệm cao trong công việc, teamwork tốt.
Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng tăng ca khi có yêu cầu (OT tính lương).
Khả năng lắng nghe, tư duy sáng tạo và nắm bắt các xu hướng tốt.

Tại WINSUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: máy tính, VPP phục vụ công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại; khu vực bếp hỗ trợ café và đồ ăn nhẹ, lò vi sóng, tủ lạnh...
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, tăng ca tính lương và các chế độ phúc lợi khác đầy đủ theo quy định của Nhà nước.
Performance Review 1 lần/năm, Company trip vào cuối năm Happy Hour vào mỗi cuối tháng và quà thưởng vào các dịp Lễ, Tết, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại WINSUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

WINSUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

WINSUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 285 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 02, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

