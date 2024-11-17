Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vĩ Nam Việt (VINAVIT) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô K9, Đường số 6, KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thực hiện các công việc liên quan đến kỹ thuật do Trưởng bộ phận kỹ thuật chỉ đạo;

- Đảm bảo đầy đủ bản vẽ, khuôn mẫu bàn cán cho xưởng sản xuất;

- Tiến hành sản xuất hàng mẫu khi có đơn hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Trung cấp trở lên

- Tính cách: nhanh nhẹn, cẩn thận, chính xác

- Có thể hoạt động độc lập hoặc theo team

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vĩ Nam Việt (VINAVIT) Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty

- Ăn trưa tại công ty

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty

- Mức lương: thu nhập từ 8 – 15 triệu ( tùy năng lực).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vĩ Nam Việt (VINAVIT)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin