Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH ONG MẬT TRACYBEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ONG MẬT TRACYBEE
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Kỹ thuật sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại CÔNG TY TNHH ONG MẬT TRACYBEE

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 27 đường Bùi Thị Bùng, ấp Mũi Lớn 1, xã Tân An Hội, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Làm việc trong dây chuyền sản xuất, đảm bảo tốc độ cũng như số lượng và chất lượng sản phẩm
- Đảm bảo thực hiện nhất quán các yêu cầu và tiêu chuẩn sản xuất.
- Hoàn thiện sản phẩm, thực hiện các công việc như đóng gói dán nhãn sản phẩm.
Vận hành máy móc một cách chính xác và an toàn.
-Báo cáo các sự cố về máy móc trong quá trình sản xuất cho quản lý.
-Hợp tác với nhân viên phòng sản xuất khác để hoàn thànhkế hoạch và mẫu KPI cho công nhân sản xuất đã đề ra.
-Vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc.
-Tuân thủ tất cả các hướng dẫn an toàn và báo cáo nguy cơ gây mất an toàn cho quản lý nếu phát hiện được.
-Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn bằng văn bản và lời nói của cấp trên.
-Tham gia các khóa đào tạo về an toàn và kỹ thuật sản xuất.
-Thể hiện thái độ tích cực và chuyên nghiệp trong quá trình làm việc.
-Tăng ca, làm thêm giờ khi cần thiết, kể cả đêm và cuối tuần.
- Các công việc khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp liên quan đến chuyên môn sản xuất...
- Nam tuổi từ 24 - 40
- Có kinh nghiệm làm việc trong sản xuất công nghiệp
- Có khả năng đọc hiểu cơ bản các loại tài liệu sản xuất và hướng dẫn an toàn lao động.
- Có khả năng vận hành máy móc công nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH ONG MẬT TRACYBEE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8tr-10tr (tùy thuộc vào năng lực ứng viên)
-Thưởng, lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác theo quy định nhà nước: BHXH, BHTN, BHYT.
- Cơ hội huấn luyện: Tham gia các chương trình đào tạo của công ty
- Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
- Được tham gia các chương trình gắn kết, teambuilding.
- Du lịch hàng năm.
Thời gian làm việc: Sáng: 8h00 đến 12h. Chiều 13h00 - 17h00. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7. Chủ nhật nghỉ.
Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONG MẬT TRACYBEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Đường Đ2, Khu Phức Hợp Thương Mại Dịch Vụ Và Nhà Ở, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

