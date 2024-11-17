Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH ONG MẬT TRACYBEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Làm việc trong dây chuyền sản xuất, đảm bảo tốc độ cũng như số lượng và chất lượng sản phẩm

- Đảm bảo thực hiện nhất quán các yêu cầu và tiêu chuẩn sản xuất.

- Hoàn thiện sản phẩm, thực hiện các công việc như đóng gói dán nhãn sản phẩm.

Vận hành máy móc một cách chính xác và an toàn.

-Báo cáo các sự cố về máy móc trong quá trình sản xuất cho quản lý.

-Hợp tác với nhân viên phòng sản xuất khác để hoàn thànhkế hoạch và mẫu KPI cho công nhân sản xuất đã đề ra.

-Vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc.

-Tuân thủ tất cả các hướng dẫn an toàn và báo cáo nguy cơ gây mất an toàn cho quản lý nếu phát hiện được.

-Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn bằng văn bản và lời nói của cấp trên.

-Tham gia các khóa đào tạo về an toàn và kỹ thuật sản xuất.

-Thể hiện thái độ tích cực và chuyên nghiệp trong quá trình làm việc.

-Tăng ca, làm thêm giờ khi cần thiết, kể cả đêm và cuối tuần.

- Các công việc khác do cấp trên giao phó.

- Bằng cấp liên quan đến chuyên môn sản xuất...

- Nam tuổi từ 24 - 40

- Có kinh nghiệm làm việc trong sản xuất công nghiệp

- Có khả năng đọc hiểu cơ bản các loại tài liệu sản xuất và hướng dẫn an toàn lao động.

- Có khả năng vận hành máy móc công nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH ONG MẬT TRACYBEE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8tr-10tr (tùy thuộc vào năng lực ứng viên)

-Thưởng, lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác theo quy định nhà nước: BHXH, BHTN, BHYT.

- Cơ hội huấn luyện: Tham gia các chương trình đào tạo của công ty

- Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

- Được tham gia các chương trình gắn kết, teambuilding.

- Du lịch hàng năm.

Thời gian làm việc: Sáng: 8h00 đến 12h. Chiều 13h00 - 17h00. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7. Chủ nhật nghỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONG MẬT TRACYBEE

