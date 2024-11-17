Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 79A Lê Lợi, TP Thái Bình

Truyền thông nội bộ

Tham gia tổ chức chương trình - sự kiện nội bộ dành cho cán bộ nhân viên công ty.

Viết bài và biên tập nội dung cho các kênh truyền thông nội bộ như group, zalo, tiktok...

Thưc hiện khảo sát đo lường và đánh giá hiệu quả của chiến dịch truyền thông nội bộ;

Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu

Các công việc khác theo phân công chỉ đạo

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng / đại học các chuyên ngành Báo chí, truyền thông, MKT

Kỹ năng viết, biên tập. Ưu tiên có kỹ năng về xử lý hình ảnh/video

Nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc

Hình thức ưa nhìn, có khả năng kết nối tốt, hoạt ngôn, có thể dẫn chương trình

Yêu thích các hoạt động phong trào, văn hoá, đoàn thể;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, Thứ 7 làm việc cách tuần. (Thời gian nghỉ trưa 1.5 tiếng, nghỉ 2 ngày thứ Bảy trong tháng)

Môi trường làm việc năng động, cơ hội học hỏi

Cơ hội trở thành nhân sự chính thức của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin