Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 79A Lê Lợi, TP Thái Bình
Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Tham gia tổ chức chương trình - sự kiện nội bộ dành cho cán bộ nhân viên công ty.
Viết bài và biên tập nội dung cho các kênh truyền thông nội bộ như group, zalo, tiktok...
Thưc hiện khảo sát đo lường và đánh giá hiệu quả của chiến dịch truyền thông nội bộ;
Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu
Các công việc khác theo phân công chỉ đạo
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng / đại học các chuyên ngành Báo chí, truyền thông, MKT
Kỹ năng viết, biên tập. Ưu tiên có kỹ năng về xử lý hình ảnh/video
Nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc
Hình thức ưa nhìn, có khả năng kết nối tốt, hoạt ngôn, có thể dẫn chương trình
Yêu thích các hoạt động phong trào, văn hoá, đoàn thể;
Kỹ năng viết, biên tập. Ưu tiên có kỹ năng về xử lý hình ảnh/video
Nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc
Hình thức ưa nhìn, có khả năng kết nối tốt, hoạt ngôn, có thể dẫn chương trình
Yêu thích các hoạt động phong trào, văn hoá, đoàn thể;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, Thứ 7 làm việc cách tuần. (Thời gian nghỉ trưa 1.5 tiếng, nghỉ 2 ngày thứ Bảy trong tháng)
Môi trường làm việc năng động, cơ hội học hỏi
Cơ hội trở thành nhân sự chính thức của công ty
Môi trường làm việc năng động, cơ hội học hỏi
Cơ hội trở thành nhân sự chính thức của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI