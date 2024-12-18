Tuyển Tiếng Hàn Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà B1, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Tham gia tìm kiếm khách hàng là các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tại Hàn Quốc hoặc thế giới

Phát triển hệ thống khách hàng tiềm năng, khai thác và đạt mục tiêu kinh doanh chung của team

Kết nối, gặp gỡ, chăm sóc, tiếp đón, tạo mối quan hệ với khách hàng

Là cầu nối giữa đội dự án với khách hàng. Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện dự án.

Nơi làm việc, 1 trong 2 văn phòng: Hà Nội hoặc tại Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành bất kỳ

Tiếng Hàn tốt, sử dụng thành thạo 4 kỹ năng, topik 5 trở lên

Các ứng viên có kinh nghiệm sales B2B mảng bất kỳ là một lợi thế lớn.

Yêu thích công việc sales và yêu thích làm việc trong lĩnh vực CNTT

Khả năng thích nghi nhanh, am hiểu văn hóa và con người Hàn Quốc

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tuyển dụng các level: Fresher - Manager

Đã từng có thời gian du học hoặc sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc là một lợi thế

Ngoài ra:

Chúng tôi cũng đang tìm kiếm các ứng viên vị trí tương tự dùng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.

Chúng tôi quan tâm tới cả các Ứng viên người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam và bản địa.

Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cứng từ 10.000.000 tới 50.000.000tr/ tháng tùy level + commission hấp dẫn

Hình thức làm việc: Flexible, hybrid

Công ty luôn chú trọng hỗ trợ, đầu tư các công cụ, ngân sách cho việc chăm sóc khách hàng, công tác phí đầy đủ.

Chính sách đặc biệt cho các thành viên thường xuyên đi công tác trong và ngoài nước.

Thử việc 2 tháng full 100% lương

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định luật lao động. Tham gia chế độ Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe MOR Care.

Xét tăng lương hàng năm và theo hiệu quả công việc.

Lương tháng 13, thưởng các dịp Lễ, Tết, Hiếu hỉ, Sinh nhật,...

Phụ cấp các chứng chỉ chuyên môn theo đối tượng: ISTQB, AWS,...

Phụ cấp thâm niên, thưởng project xuất sắc

Chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho nhân viên có thâm niên

Du lịch hàng năm và teambuilding, 22 ngày nghỉ có lương hàng năm.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, công đoàn

Các hoạt động phong trào, sự kiện nội bộ thường xuyên, clb đá bóng, cầu lông,...

Cơ hội đến các nước đối tác làm việc, công tác: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Úc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR

