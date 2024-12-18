Tuyển Tiếng Hàn Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Tuyển Tiếng Hàn Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

Công ty CP Phần mềm MOR
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
Công ty CP Phần mềm MOR

Tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà B1, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Tham gia tìm kiếm khách hàng là các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tại Hàn Quốc hoặc thế giới
Phát triển hệ thống khách hàng tiềm năng, khai thác và đạt mục tiêu kinh doanh chung của team
Kết nối, gặp gỡ, chăm sóc, tiếp đón, tạo mối quan hệ với khách hàng
Là cầu nối giữa đội dự án với khách hàng. Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện dự án.
Nơi làm việc, 1 trong 2 văn phòng: Hà Nội hoặc tại Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành bất kỳ
Tiếng Hàn tốt, sử dụng thành thạo 4 kỹ năng, topik 5 trở lên
Các ứng viên có kinh nghiệm sales B2B mảng bất kỳ là một lợi thế lớn.
Yêu thích công việc sales và yêu thích làm việc trong lĩnh vực CNTT
Khả năng thích nghi nhanh, am hiểu văn hóa và con người Hàn Quốc
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Tuyển dụng các level: Fresher - Manager
Đã từng có thời gian du học hoặc sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc là một lợi thế
Ngoài ra:
Chúng tôi cũng đang tìm kiếm các ứng viên vị trí tương tự dùng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.
Chúng tôi quan tâm tới cả các Ứng viên người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam và bản địa.

Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cứng từ 10.000.000 tới 50.000.000tr/ tháng tùy level + commission hấp dẫn
Hình thức làm việc: Flexible, hybrid
Công ty luôn chú trọng hỗ trợ, đầu tư các công cụ, ngân sách cho việc chăm sóc khách hàng, công tác phí đầy đủ.
Chính sách đặc biệt cho các thành viên thường xuyên đi công tác trong và ngoài nước.
Thử việc 2 tháng full 100% lương
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định luật lao động. Tham gia chế độ Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe MOR Care.
Xét tăng lương hàng năm và theo hiệu quả công việc.
Lương tháng 13, thưởng các dịp Lễ, Tết, Hiếu hỉ, Sinh nhật,...
Phụ cấp các chứng chỉ chuyên môn theo đối tượng: ISTQB, AWS,...
Phụ cấp thâm niên, thưởng project xuất sắc
Chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho nhân viên có thâm niên
Du lịch hàng năm và teambuilding, 22 ngày nghỉ có lương hàng năm.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, công đoàn
Các hoạt động phong trào, sự kiện nội bộ thường xuyên, clb đá bóng, cầu lông,...
Cơ hội đến các nước đối tác làm việc, công tác: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Úc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Phần mềm MOR

Công ty CP Phần mềm MOR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 25, tháp B1, tòa nhà Roman Plaza - Hải Phát, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

