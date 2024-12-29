Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI AN CÁT- siêu thị K-Market làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu cho BGĐ về cách thức xây dựng, triển khai, kiểm soát và cải tiến các hoạt động kho vận một cách hiệu quả.

Giám sát các bộ phận kho và lưu kho, các hoạt động vận chuyển.

Thực hiện các thủ tục nhập, xuất theo kế hoạch được đề ra.

Phân bổ tối ưu nguồn nhân lực, theo cách tối đa hoá để hoàn thành mục tiêu, sắp xếp nhân viên làm đúng chuyên môn công tác.

Đề xuất, theo dõi các chi phí vận hành kho nội bộ và outsource để giảm tối đa chi phí, thay đổi phương án kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả công việc tốt nhất có thể.

Đảm bảo tiến độ giao hàng, nhanh, kịp thời.

Giám sát việc bảo quản, sắp xếp hàng hoá khoa học. Tránh tình trạng hàng hóa bị hỏng, xử lý kịp thời khi phát sinh.

Tổ chức thực hiện các công tác giao nhận, vận chuyển hàng hóa theo kế hoạch giao hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến vận tải.

Chỉ đạo nhân sự thực hiện kiểm kê hàng hoá, tài sản theo định kỳ.

Tiếp nhận, trao đổi và xử lý thông tin với các bộ phận phòng ban liên quan.

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Công ty, của bộ phận. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin báo cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

là người Hàn Quốc hoặc biết tiếng Hàn

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: QTKD, Chuỗi cung ứng, Logistics, kế toán, ... hoặc ngành khác liên quan.

Có kiến thức và kinh nghiệm dày dặn với hàng hóa trong kho.

Nhạy bén, có tư duy sắp xếp và bố trí công việc.

Kỹ tính, cẩn thận, nhanh nhạy và có sức khỏe tốt để đảm bảo công việc.

Giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.

Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt Word, Excel, ...

Hiểu biết và đã từng sử dụng ít nhất 1 phần mềm quản lý kho.1

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI AN CÁT- siêu thị K-Market Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

