Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cụm công nghiệp dốc 47, khu phố Long Khánh 2, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Long Thành, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các hoạt động kinh doanh theo phân công của cấp trên. Công việc cụ thể sẽ được trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

Chăm sóc khách hàng hiện tại, duy trì mối quan hệ tốt đẹp và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Thực hiện các báo cáo kinh doanh định kỳ.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Đóng góp ý tưởng và tham gia vào quá trình cải tiến hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng ít nhất 1 năm.

Ưu tiên ứng viên sinh sống tại khu vực Tam phước, Long Thành, Đồng Nai

Khả năng giao tiếp tốt tiếng Hàn, kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động và chủ động trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Trung thực, nhiệt tình và có tinh thần cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thông tin cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn).

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Các chế độ phúc lợi khác (nếu có) sẽ được thông báo cụ thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin