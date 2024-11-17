Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Paldo Vina làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH Paldo Vina
- Tây Ninh: KCN Thành Thành Công, An Hoà, Trảng Bàng, Tây Ninh, Trảng Bàng
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Phiên dịch cho giám đốc người Hàn Quốc.
Biên dịch tài liệu, hợp đồng, văn bản khi có nhu cầu.
Phiên dịch trong các cuộc họp, hội thảo cho ban giám đốc và các bộ phận khác.
Thực hiện các công việc khác được phân công
Mô tả công việc được trao đổi chi tiết hơn khi ứng viên tham gia phỏng vấn và thử việc
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6, từ 8:00 - 17:00
Địa chỉ: Khu công nghiệp Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh
ĐI LÀM NGAY – ƯU TIÊN ỨNG VIÊN Ở KHU VỰC CỦ CHI, TRẢNG BÀNG, TÂY NINH
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, chịu khó, ham học hỏi, yêu thích môi trường sản xuất
Thành thạo tin học văn phòng
Tại Công ty TNHH Paldo Vina Thì Được Hưởng Những Gì
• Được làm việc trong môi trường năng động, có khả năng học hỏi tích lũy kinh nghiệm và thăng tiến
• Làm 8h / ngày; nghỉ CN và các ngày Lễ, tết theo quy định của pháp luật.
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Paldo Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
