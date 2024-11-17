Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Paldo Vina làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Paldo Vina làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Paldo Vina
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty TNHH Paldo Vina

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH Paldo Vina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: KCN Thành Thành Công, An Hoà, Trảng Bàng, Tây Ninh, Trảng Bàng

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Phiên dịch cho giám đốc người Hàn Quốc.
Biên dịch tài liệu, hợp đồng, văn bản khi có nhu cầu.
Phiên dịch trong các cuộc họp, hội thảo cho ban giám đốc và các bộ phận khác.
Thực hiện các công việc khác được phân công
Mô tả công việc được trao đổi chi tiết hơn khi ứng viên tham gia phỏng vấn và thử việc
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6, từ 8:00 - 17:00
Địa chỉ: Khu công nghiệp Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh
ĐI LÀM NGAY – ƯU TIÊN ỨNG VIÊN Ở KHU VỰC CỦ CHI, TRẢNG BÀNG, TÂY NINH

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí thông dịch_biên dịch tiếng Hàn Quốc
Năng động, chịu khó, ham học hỏi, yêu thích môi trường sản xuất
Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Paldo Vina Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn
• Được làm việc trong môi trường năng động, có khả năng học hỏi tích lũy kinh nghiệm và thăng tiến
• Làm 8h / ngày; nghỉ CN và các ngày Lễ, tết theo quy định của pháp luật.
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Paldo Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Paldo Vina

Công ty TNHH Paldo Vina

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, toà nhà IDMC Duy Tân, số 21 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

