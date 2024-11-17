Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Paldo Vina làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: KCN Thành Thành Công, An Hoà, Trảng Bàng, Tây Ninh, Trảng Bàng

Mô Tả Công Việc

Phiên dịch cho giám đốc người Hàn Quốc.

Biên dịch tài liệu, hợp đồng, văn bản khi có nhu cầu.

Phiên dịch trong các cuộc họp, hội thảo cho ban giám đốc và các bộ phận khác.

Thực hiện các công việc khác được phân công

Mô tả công việc được trao đổi chi tiết hơn khi ứng viên tham gia phỏng vấn và thử việc

Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6, từ 8:00 - 17:00

Địa chỉ: Khu công nghiệp Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

ĐI LÀM NGAY – ƯU TIÊN ỨNG VIÊN Ở KHU VỰC CỦ CHI, TRẢNG BÀNG, TÂY NINH

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí thông dịch_biên dịch tiếng Hàn Quốc

Năng động, chịu khó, ham học hỏi, yêu thích môi trường sản xuất

Thành thạo tin học văn phòng

Quyền Lợi

• Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn

• Được làm việc trong môi trường năng động, có khả năng học hỏi tích lũy kinh nghiệm và thăng tiến

• Làm 8h / ngày; nghỉ CN và các ngày Lễ, tết theo quy định của pháp luật.

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển

