Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Lisod Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: FLC Landmark Tower Ngõ 60 P. Dương Khuê, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Phân tích và hiểu rõ yêu cầu dự án cùng PM.

Lập kế hoạch kiểm thử phần mềm (Test Plan).

Chịu trách nhiệm chính về: quản lý, đánh giá và báo cáo về Quality & Test Progress của các dự án cho PM & PMO

Viết tài liệu kịch bản kiểm thử phần mềm (Test Case).Phân công, giám sát và kiểm tra công việc của các thành viên trong team.

Giám sát và đảm bảo các thành viên thực hiện đúng quy trình làm việc.

Quản lý nhóm QC (Tester) khoảng 2 junior.

Review test report/weekly test report cho các dự án.

Training về mặt đào tạo, định hướng và nâng cao kỹ năng Testing cho team.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 02+ năm kinh nghiệm manual Testing với Mobile, Web, …;

Từng có kinh nghiệm quản lý team là một lợi thế hoặc đang muốn phát triển theo hướng quản lý;

Đã làm việc với quy trình phát triển phần mềm: Agile/ Scrum; Waterfall

Có kiến thức chuyên sâu về và kinh nghiệm thực hiện các phương pháp kiểm thử.

Kỹ năng quản lý, giám sát nhóm, lập kế hoạch, tổng hợp và báo cáo tốt.

Có khả năng truyền đạt, giao tiếp tốt và chịu được áp lực công việc cao.

Ưu tiên ứng viên: có các chứng chỉ Testing như ISTQB, CSTE,…

Tiếng Nhật tối thiểu N3 trở lên

Tại Công ty TNHH Lisod Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm hấp dẫn tuỳ thuộc năng lực và kinh nghiệm làm việc.

Định kỳ review 6 tháng/1 lần theo năng lực.

Lương thưởng các ngày lễ, thưởng tháng 13. Ngoài ra còn thưởng thêm dự án tùy thuộc vào thành tích đóng góp cho dự án ….

Được hưởng đầy đủ các chế độ của công ty: thưởng thành tích công việc hàng tháng, sinh nhật, teambuilding, nghỉ mát, gala.

Có lộ trình thăng tiến, phát triển theo năng lực rõ ràng.

Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động VN

Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 17h00 (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lisod Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin