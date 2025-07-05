Tuyển Tiếng Nhật Công ty Cổ phần NAL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà NAL, số 6 ngõ 87 Thiên Hiền, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Phân tích yêu cầu và thiết kế của dự án.

Lập kế hoạch test.

Test testcase và execute test.

Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test...

Yêu Cầu Công Việc

Có kiến thức cơ bản về Database.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong test manual (Web Testing, Mobile testing, API).

Tiếng Nhật tương đương N3+. Đọc hiểu được tài liệu tiếng Nhật.

Có khả năng tạo test plan, tạo testcase và execute Test.

Có khả năng làm việc độc lập

Nhiệt tình, chăm chỉ. học hỏi, có trách nhiệm cao với công việc.

Chủ động, cam kết trong công việc.

Khả năng lập kế hoạch.

Có tư duy tốt, linh hoạt và khả năng phản biện.

Khả năng quản lý thời gian, quản lý công việc.

Cởi mở, lắng nghe và sẵn sàng tiếp thu/tiếp nhận những cái mới.

Mục tiêu, định hướng công việc rõ ràng.

Quyền Lợi

(1) Thời gian làm việc, ngày phép, nghỉ phép:

● Thời gian làm việc linh hoạt, bắt đầu từ 7h - 9h, nghỉ trưa 1h (12h-13h), kết thúc công việc trong 8 tiếng làm việc.

● Chế độ làm việc remote mỗi tháng tối đa 30% thời gian làm việc.

● Nghỉ phép có lương 12 ngày/năm theo Luật Lao Động và lịch nghỉ chung của Nhà Nước.

● Cộng thêm 1 ngày nghỉ sinh nhật công ty.

● Dành cho nhân viên nữ: Cộng thêm 6 ngày phép/năm, chia đều cho 12 tháng để phục hồi sức khoẻ.

(2) Lương thưởng:

● Review kết quả công việc và lương 2 lần/năm vào tháng 3 và tháng 9.

● Thưởng team dự án năm 2 lần theo quy định của Công ty.

● Thưởng lễ tết.

● Thưởng cuối năm theo năng lực và hiệu suất công việc.

(3) Đào tạo và phát triển:

● Được hỗ trợ 75% - 100% chi phí học, thi lấy chứng chỉ CNTT Quốc tế về Quản trị dự án, Agile/Scrum (PSM, PSPO, PMI, AWS, ISTQB,...) và các kiến thức khác nâng cao năng lực nhân sự.

● Được tham gia các lớp đào tạo nội bộ về kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn liên quan tới các nghiệp vụ: quản trị dự án, phân tích nghiệp vụ và các kỹ năng khác cần thiết trong công việc...các hoạt động đào tạo được thiết kế nhằm nâng cao năng lực nhân sự, hỗ trợ công việc đạt hiệu quả tốt hơn.

● Có đánh giá khung năng lực và lộ trình phát triển nghề nghiệp.

(4) Chế độ phúc lợi khác:

● Trợ cấp tiếng Nhật.

● Trợ cấp làm việc ở các dự án yêu cầu bảo mật cao.

● Quà sinh nhật.

● Team building hàng quý.

● Du lịch công ty hàng năm.

● Khám sức khỏe hàng năm.

● Chế độ thăm hỏi với các dịp cưới hỏi, sinh con, ốm bệnh.

● Thưởng thâm niên sau mỗi 5 năm làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

