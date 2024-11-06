Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Thẩm định và quản trị rủi ro

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thẩm định và quản trị rủi ro Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
- Chịu trách nhiệm (i) Tham gia phát triển, vận hành hệ thống xếp hạng nội bộ; (ii) Tham gia xây dựng, triển khai, quản trị các mô hình rủi ro tín dụng; (iii) Hướng dẫn, đào tạo và kiểm định lại các kỹ thuật xây dựng mô hình rủi ro (Đối với Giám đốc nghiệp vụ).
- Tham gia xây dựng, triển khai, quản trị các mô hình rủi ro tín dụng; Thực hiện kiểm soát chất lượng dữ liệu đầu vào của mô hình;
- Tham gia phát triển, vận hành hệ thống xếp hạng nội bộ; Hỗ trợ việc xây dựng chính sách, qui trình hướng dẫn liên quan đến hệ thống xếp hạng nội bộ;
- Tham gia đào tạo / truyền thông các nội dung liên quan đến mô hình rủi ro, hệ thống xếp hạng nội bộ; Xây dựng chính sách, qui trình, đào tạo/truyền thông liên quan đến mô hình rủi ro, hệ thống xếp hạng nội bộ (Đối với Giám đốc nghiệp vụ);
- Hướng dẫn và kiểm định lại các kỹ thuật xây dựng mô hình rủi ro (Đối với Giám đốc nghiệp vụ);
- Tham gia các dự án: Xây dựng mô hình/công cụ/hệ thống, chính sách QTRR theo lộ trình triển khai Basel; Chuẩn hóa dữ liệu QTRR thuộc lộ trình triển khai Basel IRB; Xây dựng hệ thống tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo Basel IRB;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cử nhân trở lên chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán hoặc Ngân hàng; Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về mô hình rủi ro, machine learning, data visualization và Basel II;
- Tối thiểu 7 năm (Giám đốc nghiệp vụ/Chuyên gia)/5 năm (Chuyên viên cao cấp)/3 năm (Chuyên viên chính)/2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng/quản lý tín dụng/quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng; Trong đó tối thiểu 5 năm (Chuyên gia)/3 năm (Chuyên viên cao cấp)/2 năm (Chuyên viên chính)/1 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích, xây dựng mô hình rủi ro;
- Kỹ năng sử dụng thành thạo Excel, SQL, Oracle; các phần mềm phân tích như R, SAS, Python;
- Kỹ năng thu thập, phân tích đánh giá và tổng hợp thông tin;
- Kỹ năng lập luận, phản biện và giải quyết vấn đề;
- Kỹ năng tiếng Anh thành thạo.

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản & lương kinh doanh (theo KPI) hấp dẫn, cạnh tranh
Chế độ BHXH đầy đủ (100% lương cơ bản)
Phụ cấp vị trí công việc
15 ngày phép/năm
Chương trình du lịch hàng năm
Chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Thưởng hiệu quả làm việc cuối năm
Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, (Tầng trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

