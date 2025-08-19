Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 176 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện hạch toán, theo dõi và quản lý các nghiệp vụ kế toán nội bộ hàng ngày.
Quản lý thu – chi, đối chiếu công nợ và lập báo cáo tài chính nội bộ định kỳ.
Quản lý hồ sơ chứng từ kế toán, lưu trữ khoa học và đầy đủ.
Quản lý nhập – xuất – tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm.
Chấm công, tính lương, phụ cấp, thưởng và các khoản khấu trừ (BHXH, thuế TNCN).
Theo dõi, quản lý các khoản công nợ thuế, hoàn thuế (nếu có).
Lập báo cáo kinh doanh nội bộ hàng tháng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan và thực hiện công việc khác theo yêu cầu Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán.
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).
Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành của Việt Nam.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin, lập báo cáo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Ưu tiên có kiến thức về thuế và luật kế toán
Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất hoặc xuất nhập khẩu

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 176 Đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

