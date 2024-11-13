Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà An Sơn, số 178/8 Nguyễn Văn Thương ( D1 cũ), Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Call Center Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Bạn sẽ làm việc tại trung tâm tư vấn bảo hành với đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất hỗ trợ công việc:

• Thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết các vấn đề / yêu cầu / phản ánh / của khách hàng liên quan đến sản phẩm của đối tác (thiết bị gia dụng cao cấp, xuất xứ từ Đức)

• Giải quyết các vấn đề về sản phẩm bằng cách làm rõ vấn đề của khách hàng gặp phải, xác định nguyên nhân vấn đề, lựa chọn giải pháp và giải thích tốt nhất để giải quyết vấn đề. Chuyển thông tin cho bộ phận kỹ thuật hỗ trợ.

• Đảm bảo sự tận tâm, chu đáo, chuyên nghiệp trong quá trình hỗ trợ khách hàng

• Cập nhật thông tin kết quả cuộc gọi lên hệ thống.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

• Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, Ca làm việc linh động từ 8h AM – 8h PM, ca tối đa 9 tiếng (bao gồm 1 tiếng nghỉ trưa), đăng ký ca với quản lý dự án

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng giao tiếp tiếng anh

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng và từng làm việc ở mô hình tổng đài Call Center

- Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

- Có kỹ năng xử lý tình huống tốt và Có trách nhiệm với công việc

- Có khả năng làm việc theo quy trình và biết tổ chức công việc cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương từ 10.000.000 - 11.000.000 VNĐ/ tháng + Phụ cấp Chuyên cần (500.000) + Phụ cấp xăng xe (250.000-550.000 tùy số km từ nhà di chuyển qua công ty)

- Cơ hội giao tiếp tiếng Nhật/Anh trong công ty

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội học hỏi và phát triển

- Thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao khả năng, và nghiệp vụ của bản thân

- Chế độ BHXH, BHYT,.. theo quy định

- Khám sức khỏe hằng năm

- Cấp phát máy tính và điện thoại khi làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM

