Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Mức lương 1,000 - 2,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

- Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh nhóm hàng ETC dịch vụ từ công ty đối với khu vực quản lý

- Đảm bảo triển khai thực hiện các chương trình marketing và khuyến mãi

- Giám sát hiệu quả bán hàng và báo cáo định kỳ

- Quản lý đội ngũ Trình dược viên, tổ chức họp nhóm, huấn luyện và hướng dẫn cải thiện hiệu suất

- Phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng, tìm kiếm cơ hội kinh doanh

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng cũ, phát triển mở rộng khách hàng mới

- Sẵn sàng đi công tác thường xuyên trong khu vực được giao

- Địa bàn: Hà Nội, Miền Bắc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên ngành Dược

- Có kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, kênh ETC, OTC là một lợi thế

- Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và phát triển thị trường tốt

- Sẵn sàng di chuyển và làm việc tại Hà Nội và các tỉnh lân cận

QUYỀN LỢI:

- Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn, tổng thu nhập từ 25-40 triệu/tháng

