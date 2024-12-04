Tuyển Trợ giảng Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 13 - 14 Triệu

Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Trợ giảng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Mức lương
13 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: LK 179

- 180 khu đô thị mới Xuân Hòa, phường Xuân Hòa, Phúc Yên, Thị xã Phúc Yên

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

Tổ chức khai giảng lớp học.
Quản lý lớp học và học viên.
Trợ giảng lớp học và hỗ trợ giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
Trao đổi kết quả học tập với phụ huynh học viên và thực hiện tái tục cho Học viên
Phối hợp với giáo viên nước ngoài tổ chức các buổi học ngoại khóa cho Học viên.
Đánh giá quản lý chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn.
Thực hiện các công việc đảm bảo các chỉ số vận hành công tác học vụ - đào tạo tại chi nhánh theo định mức công ty giao.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc chi nhánh và phòng Học vụ của hội sở

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Ưu tiên chuyên ngành tiếng Anh, sư phạm, sư phạm tiếng Anh
Độ tuổi 21 - 35
Tiếng Anh giao tiếp tốt. Có chứng chỉ tiếng Anh là một lợi thế
Có kỹ năng tin học văn phòng.
Chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm với công việc
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm từ 13 - 14 triệu/tháng + thưởng
Lương thử việc bằng 85% lương chính thức.
Xét tăng lương 2 lần/năm.
Được đóng BH đầy đủ sau 2 tháng thử việc.
Được làm việc trong môi trường tiếng Anh năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát
Được thưởng nhân các ngày lễ, tết và các sự kiện đặc biệt của Ocean Edu.
Nhận học bổng khuyến học tiếng anh toàn phần cho bản thân hoặc người thân
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 204 Nguyễn Lương Bằng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

