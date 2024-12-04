Tuyển Trợ giảng Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 13 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
- Vĩnh Phúc: LK 179
- 180 khu đô thị mới Xuân Hòa, phường Xuân Hòa, Phúc Yên, Thị xã Phúc Yên
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 13 - 14 Triệu
Tổ chức khai giảng lớp học.
Quản lý lớp học và học viên.
Trợ giảng lớp học và hỗ trợ giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
Trao đổi kết quả học tập với phụ huynh học viên và thực hiện tái tục cho Học viên
Phối hợp với giáo viên nước ngoài tổ chức các buổi học ngoại khóa cho Học viên.
Đánh giá quản lý chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn.
Thực hiện các công việc đảm bảo các chỉ số vận hành công tác học vụ - đào tạo tại chi nhánh theo định mức công ty giao.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc chi nhánh và phòng Học vụ của hội sở
Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi 21 - 35
Tiếng Anh giao tiếp tốt. Có chứng chỉ tiếng Anh là một lợi thế
Có kỹ năng tin học văn phòng.
Chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm với công việc
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan.
Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thử việc bằng 85% lương chính thức.
Xét tăng lương 2 lần/năm.
Được đóng BH đầy đủ sau 2 tháng thử việc.
Được làm việc trong môi trường tiếng Anh năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát
Được thưởng nhân các ngày lễ, tết và các sự kiện đặc biệt của Ocean Edu.
Nhận học bổng khuyến học tiếng anh toàn phần cho bản thân hoặc người thân
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI