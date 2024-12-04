Tuyển Trợ giảng Hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean Edu làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 13 - 14 Triệu

Mức lương 13 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: LK 179 - 180 khu đô thị mới Xuân Hòa, phường Xuân Hòa, Phúc Yên, Thị xã Phúc Yên

Tổ chức khai giảng lớp học.

Quản lý lớp học và học viên.

Trợ giảng lớp học và hỗ trợ giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.

Trao đổi kết quả học tập với phụ huynh học viên và thực hiện tái tục cho Học viên

Phối hợp với giáo viên nước ngoài tổ chức các buổi học ngoại khóa cho Học viên.

Đánh giá quản lý chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn.

Thực hiện các công việc đảm bảo các chỉ số vận hành công tác học vụ - đào tạo tại chi nhánh theo định mức công ty giao.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc chi nhánh và phòng Học vụ của hội sở

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Ưu tiên chuyên ngành tiếng Anh, sư phạm, sư phạm tiếng Anh

Độ tuổi 21 - 35

Tiếng Anh giao tiếp tốt. Có chứng chỉ tiếng Anh là một lợi thế

Có kỹ năng tin học văn phòng.

Chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm với công việc

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan.

Lương khởi điểm từ 13 - 14 triệu/tháng + thưởng

Lương thử việc bằng 85% lương chính thức.

Xét tăng lương 2 lần/năm.

Được đóng BH đầy đủ sau 2 tháng thử việc.

Được làm việc trong môi trường tiếng Anh năng động, chuyên nghiệp

Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát

Được thưởng nhân các ngày lễ, tết và các sự kiện đặc biệt của Ocean Edu.

Nhận học bổng khuyến học tiếng anh toàn phần cho bản thân hoặc người thân

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.

