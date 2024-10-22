Tuyển Trợ giảng Công ty CP Công nghệ BTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trợ giảng

Công ty CP Công nghệ BTS

Ngày đăng tuyển: 22/10/2024

Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024

Công ty CP Công nghệ BTS
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty CP Công nghệ BTS

Trợ giảng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Công ty CP Công nghệ BTS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Các điểm trường liên kết, Ba Đình ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ giáo viên quản lý trật tự lớp học Điểm danh lớp học Hỗ trợ học sinh trong các bài tập thực hiện các công việc khác theo sự phân công
Hỗ trợ giáo viên quản lý trật tự lớp học
Điểm danh lớp học
Hỗ trợ học sinh trong các bài tập
thực hiện các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu trẻ nhanh nhẹn, hòa đồng với mọi người biết nắm bắt và xử lý tình huống Giao tiếp tiếng anh cơ bản sinh viên tại các trường sư phạm hoặc bằng cấp về tiếng anh.
Yêu trẻ
nhanh nhẹn, hòa đồng với mọi người
biết nắm bắt và xử lý tình huống
Giao tiếp tiếng anh cơ bản
sinh viên tại các trường sư phạm hoặc bằng cấp về tiếng anh.

Tại Công ty CP Công nghệ BTS Thì Được Hưởng Những Gì

100.000 đồng/ buổi. Mỗi buổi học 1.5h-2h quà các ngày lễ theo quy định công ty có cơ hội làm giáo viên/ nhân viên chính thức của công ty
100.000 đồng/ buổi. Mỗi buổi học 1.5h-2h
quà các ngày lễ theo quy định công ty
có cơ hội làm giáo viên/ nhân viên chính thức của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ BTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Công nghệ BTS

Công ty CP Công nghệ BTS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 2, Ngõ 22, Phố An Hòa, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

