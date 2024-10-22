Tuyển Trợ giảng Công ty CP Công nghệ BTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Công ty CP Công nghệ BTS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Các điểm trường liên kết, Ba Đình ...và 4 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ giáo viên quản lý trật tự lớp học
Điểm danh lớp học
Hỗ trợ học sinh trong các bài tập
thực hiện các công việc khác theo sự phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu trẻ nhanh nhẹn, hòa đồng với mọi người biết nắm bắt và xử lý tình huống Giao tiếp tiếng anh cơ bản sinh viên tại các trường sư phạm hoặc bằng cấp về tiếng anh.
Yêu trẻ
nhanh nhẹn, hòa đồng với mọi người
biết nắm bắt và xử lý tình huống
Giao tiếp tiếng anh cơ bản
sinh viên tại các trường sư phạm hoặc bằng cấp về tiếng anh.
Tại Công ty CP Công nghệ BTS Thì Được Hưởng Những Gì
100.000 đồng/ buổi. Mỗi buổi học 1.5h-2h quà các ngày lễ theo quy định công ty có cơ hội làm giáo viên/ nhân viên chính thức của công ty
100.000 đồng/ buổi. Mỗi buổi học 1.5h-2h
quà các ngày lễ theo quy định công ty
có cơ hội làm giáo viên/ nhân viên chính thức của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ BTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
