Tuyển Trợ giảng Công ty CP Công nghệ BTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Các điểm trường liên kết, Ba Đình ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ giáo viên quản lý trật tự lớp học Điểm danh lớp học Hỗ trợ học sinh trong các bài tập thực hiện các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu trẻ nhanh nhẹn, hòa đồng với mọi người biết nắm bắt và xử lý tình huống Giao tiếp tiếng anh cơ bản sinh viên tại các trường sư phạm hoặc bằng cấp về tiếng anh.

Tại Công ty CP Công nghệ BTS Thì Được Hưởng Những Gì

100.000 đồng/ buổi. Mỗi buổi học 1.5h-2h quà các ngày lễ theo quy định công ty có cơ hội làm giáo viên/ nhân viên chính thức của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ BTS

