Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Trung Tâm Anh Ngữ MR. LAM TOEIC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 25 Nguyễn Dục, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc học viên tận tình và đánh giá tiến bộ của học viên trong suốt khóa học.

Trợ giảng cho các lớp: sửa phát âm, kiểm tra bài cũ.

Kiểm tra bài và chấm sửa bài tập cho học viên qua email.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ Toeic 850+, phát âm tốt chuẩn IPA.

Tốt nghiệp Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh là một lợi thế.

Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Thời gian làm việc linh hoạt.

Có laptop cá nhân.

Tại Trung Tâm Anh Ngữ MR. LAM TOEIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập đến 4 triệu + Thưởng theo năng lực hấp dẫn.

triệu

Được đào tạo kỹ năng: giảng dạy, kỹ năng quản lý lớp học,...

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, được làm việc trực tiếp với giảng viên có kinh nghiệm lâu năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh Ngữ MR. LAM TOEIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin