Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Trung Tâm Anh Ngữ MR. LAM TOEIC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại Trung Tâm Anh Ngữ MR. LAM TOEIC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 25 Nguyễn Dục, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Quận Sơn Trà
Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chăm sóc học viên tận tình và đánh giá tiến bộ của học viên trong suốt khóa học.
Trợ giảng cho các lớp: sửa phát âm, kiểm tra bài cũ.
Kiểm tra bài và chấm sửa bài tập cho học viên qua email.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ Toeic 850+, phát âm tốt chuẩn IPA.
Tốt nghiệp Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh là một lợi thế.
Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.
Thời gian làm việc linh hoạt.
Có laptop cá nhân.
Tốt nghiệp Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh là một lợi thế.
Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.
Thời gian làm việc linh hoạt.
Có laptop cá nhân.
Tại Trung Tâm Anh Ngữ MR. LAM TOEIC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập đến 4 triệu + Thưởng theo năng lực hấp dẫn.
triệu
Được đào tạo kỹ năng: giảng dạy, kỹ năng quản lý lớp học,...
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, được làm việc trực tiếp với giảng viên có kinh nghiệm lâu năm.
triệu
Được đào tạo kỹ năng: giảng dạy, kỹ năng quản lý lớp học,...
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, được làm việc trực tiếp với giảng viên có kinh nghiệm lâu năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh Ngữ MR. LAM TOEIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI