Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu

Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Trợ giảng tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 146 Hàm Nghi, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Hỗ trợ giáo viên kiểm tra bài cũ, chấm bài tập về nhà, giải thích bài vở cho học viên.
Hỗ trợ các giáo viên nước ngoài trong các hoạt động học tập trên lớp.
Kiểm tra việc giảng dạy của thầy cô.
Thực hiện các công việc khác do giáo viên và Trung tâm yêu cầu

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Gì

Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ giáo viên kiểm tra bài cũ, chấm bài tập về nhà, giải thích bài vở cho học viên.
Hỗ trợ các giáo viên nước ngoài trong các hoạt động học tập trên lớp.
Kiểm tra việc giảng dạy của thầy cô.
Thực hiện các công việc khác do giáo viên và Trung tâm yêu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 146 Hàm Nghi, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

