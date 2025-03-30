Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 146 Hàm Nghi, Thanh Khê, Quận Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Hỗ trợ giáo viên kiểm tra bài cũ, chấm bài tập về nhà, giải thích bài vở cho học viên.
Hỗ trợ các giáo viên nước ngoài trong các hoạt động học tập trên lớp.
Kiểm tra việc giảng dạy của thầy cô.
Thực hiện các công việc khác do giáo viên và Trung tâm yêu cầu
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ giáo viên kiểm tra bài cũ, chấm bài tập về nhà, giải thích bài vở cho học viên.
Hỗ trợ các giáo viên nước ngoài trong các hoạt động học tập trên lớp.
Kiểm tra việc giảng dạy của thầy cô.
Thực hiện các công việc khác do giáo viên và Trung tâm yêu cầu
Hỗ trợ các giáo viên nước ngoài trong các hoạt động học tập trên lớp.
Kiểm tra việc giảng dạy của thầy cô.
Thực hiện các công việc khác do giáo viên và Trung tâm yêu cầu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI