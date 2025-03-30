Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 146 Hàm Nghi, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Hỗ trợ giáo viên kiểm tra bài cũ, chấm bài tập về nhà, giải thích bài vở cho học viên.

Hỗ trợ các giáo viên nước ngoài trong các hoạt động học tập trên lớp.

Kiểm tra việc giảng dạy của thầy cô.

Thực hiện các công việc khác do giáo viên và Trung tâm yêu cầu

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE

