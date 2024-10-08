Tuyển Giáo dục/Đào tạo Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội

Giáo dục/Đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5

- 6, toà nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hỗ trợ các công việc hàng ngày của Ban Giám đốc
Quản lý lịch làm việc của Ban Giám đốc (BGĐ), bao gồm sắp xếp các cuộc họp, cuộc hẹn và các sự kiện liên quan khác. Sắp xếp và xử lý công tác hậu cần cho các cuộc họp và sự kiện của BGĐ: lên lịch họp, dự thảo chương trình nghị sự, biên soạn/tổng hợp và phân phối tài liệu thuyết trình, ghi chép và lưu trữ các biên bản cuộc họp. Sắp xếp hậu cần các chuyến công tác, làm việc với Khách hàng/Đối tác của BGĐ. Soạn thảo các văn bản và chuẩn bị các tài liệu theo yêu cầu của BGĐ. Lưu trữ và truy xuất hồ sơ, tài liệu và báo cáo ở cấp độ chi nhánh/công ty.
Quản lý lịch làm việc của Ban Giám đốc (BGĐ), bao gồm sắp xếp các cuộc họp, cuộc hẹn và các sự kiện liên quan khác.
Sắp xếp và xử lý công tác hậu cần cho các cuộc họp và sự kiện của BGĐ: lên lịch họp, dự thảo chương trình nghị sự, biên soạn/tổng hợp và phân phối tài liệu thuyết trình, ghi chép và lưu trữ các biên bản cuộc họp.
Sắp xếp hậu cần các chuyến công tác, làm việc với Khách hàng/Đối tác của BGĐ.
Soạn thảo các văn bản và chuẩn bị các tài liệu theo yêu cầu của BGĐ.
Lưu trữ và truy xuất hồ sơ, tài liệu và báo cáo ở cấp độ chi nhánh/công ty.
Hỗ trợ các hoạt động quản trị vận hành của Ban Giám đốc
Đóng vai trò là đầu mối liên lạc của BGĐ với các bên liên quan, cả bên trong và bên ngoài. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho BGĐ có khả năng lãnh đạo tổ chức một cách hiệu quả, bao gồm: hỗ trợ các Dự án đặc biệt; thiết kế và soạn thảo các tài liệu, báo cáo và thuyết trình; soạn thảo và chuẩn bị thư từ; quản trị danh sách liên lạc, ... Kiểm soát tiến độ thực hiện (timeline) các kết luận giao ban và/hoặc các công việc đã được BGĐ phân công, giao việc đến các cá nhân/bộ phận. Phối hợp với các phòng ban/bộ phận rà soát, chỉnh sửa/bổ sung, xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng, quy định, quy trình, ... Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, trình ký, theo dõi và chuyển trả hồ sơ/văn bản/giấy tờ trình ký của các phòng ban/bộ phận.
Đóng vai trò là đầu mối liên lạc của BGĐ với các bên liên quan, cả bên trong và bên ngoài.
Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho BGĐ có khả năng lãnh đạo tổ chức một cách hiệu quả, bao gồm: hỗ trợ các Dự án đặc biệt; thiết kế và soạn thảo các tài liệu, báo cáo và thuyết trình; soạn thảo và chuẩn bị thư từ; quản trị danh sách liên lạc, ...
Kiểm soát tiến độ thực hiện (timeline) các kết luận giao ban và/hoặc các công việc đã được BGĐ phân công, giao việc đến các cá nhân/bộ phận.
Phối hợp với các phòng ban/bộ phận rà soát, chỉnh sửa/bổ sung, xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng, quy định, quy trình, ...
Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, trình ký, theo dõi và chuyển trả hồ sơ/văn bản/giấy tờ trình ký của các phòng ban/bộ phận.
Tổng hợp báo cáo định kỳ và phát sinh của Ban Giám đốc
Theo dõi, tổng hợp dữ liệu kinh doanh và báo cáo BGĐ. Tổng hợp báo cáo tuần, báo cáo tháng định kỳ của Chi nhánh gửi Tổng công ty. Tổng hợp, cập nhật dữ liệu các báo cáo phát sinh theo yêu cầu của BGĐ và Tổng công ty.
Theo dõi, tổng hợp dữ liệu kinh doanh và báo cáo BGĐ.
Tổng hợp báo cáo tuần, báo cáo tháng định kỳ của Chi nhánh gửi Tổng công ty.
Tổng hợp, cập nhật dữ liệu các báo cáo phát sinh theo yêu cầu của BGĐ và Tổng công ty.
Thực hiện các dự án/nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Ngoại ngữ hoặc các ngành có liên quan. Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm tại vị trí Trợ lý Giám đốc hoặc các công việc tương tự. Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, ...). Tiếng Anh giao tiếp tốt, ưu tiên có thể biên dịch tài liệu và phiên dịch các cuộc họp có nội dung giao tiếp thông thường. Có sự hiểu biết chung về các hoạt động quản trị của doanh nghiệp. Có kiến thức về các quy định liên quan và các tiêu chuẩn chất lượng trong doanh nghiệp. Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt. Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và viết báo cáo. Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong nội bộ với các cấp lãnh đạo và nhân viên cũng như giao tiếp hiệu quả với các tổ chức và khách hàng bên ngoài. Tác phong chuyên nghiệp, tự tin.
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Ngoại ngữ hoặc các ngành có liên quan.
Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm tại vị trí Trợ lý Giám đốc hoặc các công việc tương tự.
Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, ...).
Tiếng Anh giao tiếp tốt, ưu tiên có thể biên dịch tài liệu và phiên dịch các cuộc họp có nội dung giao tiếp thông thường.
Có sự hiểu biết chung về các hoạt động quản trị của doanh nghiệp.
Có kiến thức về các quy định liên quan và các tiêu chuẩn chất lượng trong doanh nghiệp.
Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản lý thời gian tốt.
Có kỹ năng tổng hợp, phân tích và viết báo cáo.
Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong nội bộ với các cấp lãnh đạo và nhân viên cũng như giao tiếp hiệu quả với các tổ chức và khách hàng bên ngoài.
Tác phong chuyên nghiệp, tự tin.

Tại Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tương ứng với trình độ/ năng lực của từng ứng viên (thỏa thuận trong thời gian phỏng vấn). Được hưởng mọi chế độ theo luật lao động (BHYT, BHXH, chế độ phép năm...) và phúc lợi theo chính sách công ty. Được tiếp cận với bộ môn tiếng Anh Toán và Khoa học - xu thế của nền Giáo dục hiện đại. Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Cơ hội được phát triển chuyên môn, nâng cao trình độ, nghiệp vụ thông qua các đợt tập huấn trong và ngoài nước.
Mức lương cạnh tranh tương ứng với trình độ/ năng lực của từng ứng viên (thỏa thuận trong thời gian phỏng vấn).
Được hưởng mọi chế độ theo luật lao động (BHYT, BHXH, chế độ phép năm...) và phúc lợi theo chính sách công ty.
Được tiếp cận với bộ môn tiếng Anh Toán và Khoa học - xu thế của nền Giáo dục hiện đại.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Cơ hội được phát triển chuyên môn, nâng cao trình độ, nghiệp vụ thông qua các đợt tập huấn trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Hà Nội Centerpoint, Số 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

