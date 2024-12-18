Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Quách Văn Tuấn, P12, Q Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Trợ lý giám đốc vận hành các phòng ban: kế toán, mua hàng, nhân sự, IT.

Thực hiện phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả công việc của nhân viên.

Lập kế hoạch hoạt động cho mỗi phòng ban và báo cáo tình hình thực hiện.

Truyền đạt rõ ràng, chính xác các thông tin được tiếp nhận từ Giám đốc với các phòng ban liên quan, tiếp nhận thông tin phản hồi, hỗ trợ các phòng ban trong việc thực hiện các yêu cầu của GĐ và báo cáo.

Kiểm tra, xem xét tài liệu trước khi trình lên Giám đốc phê duyệt.

Tham gia các dự án liên phòng ban của Công ty.

Đóng góp ý kiến, tham mưu cho Giám đốc trong việc lập kế hoạch, đưa ra các quyết định cấp bách khi Giám đốc vắng mặt.

Thay mặt Giám đốc họp với nội bộ/ đối tác bên ngoài theo chỉ định của Giám đốc.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý công nghiệp, Quản trị kinh doanh,...các chuyên ngành liên quan khác.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm qua 2 trong 4 các bộ phận sau: kế toán, nhân sự, xuất nhập khẩu, pháp chế.

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm quản lý dự án;

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm trợ lý Giám đốc;

Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp và xuất nhập khẩu là lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng quy trình, hệ thống mới cho doanh nghiệp

Ứng viên là Nam/Nữ (22-35 tuổi), nếu ứng viên nữ thì chưa lập gia đình.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng tháng 13 theo hiệu quả kinh doanh, 12 ngày phép năm.

Các khoản phúc lợi khác: Sinh nhật, ốm đau, cưới hỏi, sinh con, người thân ốm, hiếu, hỉ, ngày Lễ Tết....

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Du lịch, nghỉ mát: 01 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin