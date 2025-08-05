Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Máy Bay Giấy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Quản lý lịch làm việc, sắp xếp lịch hẹn, công tác, lịch họp.

Chuẩn bị tài liệu, theo dõi và nhắc nhở các công việc cá nhân và công việc công ty.

Đi cùng Giám đốc khi cần trong các buổi gặp gỡ, giao tiếp đối tác hoặc công việc cá nhân.

Giám sát quản lý chi tiêu và các hoạt động chi phí công ty

Hỗ trợ giám sát vận hành trung tâm, phối hợp giữa các bộ phận để đảm bảo công việc trôi chảy

Tham gia xây dựng và triển khai các kế hoạch công việc theo chỉ đạo của Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, tuổi từ 22-30, có kinh nghiệm làm trợ lý hoặc thư ký cá nhân.

Tác phong chỉnh chu, kín đáo, nhanh nhẹn, có óc tổ chức và xử lý tình huống linh hoạt.

Trung thực, cẩn thận, chịu áp lực công việc cao, làm việc ngoài giờ nếu cần.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng cơ bản (Word, Excel, Zalo, Email,...).

Ưu tiên người có kinh nghiệm phục vụ lãnh đạo cấp cao người nước ngoài.

Biết Tiếng Anh

Quyền Lợi

Thu nhập 12 – 18 triệu/tháng (có thể thỏa thuận thêm theo năng lực).

Hỗ trợ chi phí đi lại, điện thoại, bữa ăn, phụ cấp nếu công việc yêu cầu.

Đóng BHXH theo quy định nếu làm việc ổn định lâu dài.

Môi trường làm việc văn minh, lịch sự, cơ hội gắn bó lâu dài và được tin tưởng cao.

Cách Thức Ứng Tuyển

