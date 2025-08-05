Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Máy Bay Giấy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Máy Bay Giấy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty TNHH Máy Bay Giấy
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Công ty TNHH Máy Bay Giấy

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH Máy Bay Giấy

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Quản lý lịch làm việc, sắp xếp lịch hẹn, công tác, lịch họp.
Chuẩn bị tài liệu, theo dõi và nhắc nhở các công việc cá nhân và công việc công ty.
Đi cùng Giám đốc khi cần trong các buổi gặp gỡ, giao tiếp đối tác hoặc công việc cá nhân.
Giám sát quản lý chi tiêu và các hoạt động chi phí công ty
Hỗ trợ giám sát vận hành trung tâm, phối hợp giữa các bộ phận để đảm bảo công việc trôi chảy
Tham gia xây dựng và triển khai các kế hoạch công việc theo chỉ đạo của Giám đốc

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 22-30, có kinh nghiệm làm trợ lý hoặc thư ký cá nhân.
Tác phong chỉnh chu, kín đáo, nhanh nhẹn, có óc tổ chức và xử lý tình huống linh hoạt.
Trung thực, cẩn thận, chịu áp lực công việc cao, làm việc ngoài giờ nếu cần.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng cơ bản (Word, Excel, Zalo, Email,...).
Ưu tiên người có kinh nghiệm phục vụ lãnh đạo cấp cao người nước ngoài.
Biết Tiếng Anh

Tại Công ty TNHH Máy Bay Giấy Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12 – 18 triệu/tháng (có thể thỏa thuận thêm theo năng lực).
Hỗ trợ chi phí đi lại, điện thoại, bữa ăn, phụ cấp nếu công việc yêu cầu.
Đóng BHXH theo quy định nếu làm việc ổn định lâu dài.
Môi trường làm việc văn minh, lịch sự, cơ hội gắn bó lâu dài và được tin tưởng cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Máy Bay Giấy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Máy Bay Giấy

Công ty TNHH Máy Bay Giấy

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: phòng 1508, tầng 15, toà nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

